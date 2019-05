C’est une petite bombe médiatique que vient de lâcher Vincent Kompany. Quelques heures à peine après avoir annoncé son départ de Manchester City à la fin de son contrat au mois de juin prochain, le Belge a formulé un communiqué sur sa page Facebook dans lequel il explique qu’il va devenir le nouvel entraîneur d’Anderlecht, tout en étant joueur du club. Il a signé un contrat de trois ans avec son club formateur et occupera le poste singulier d’entraîneur-joueur.

« Je choisis d’être reconnaissant avec le passé tout en restant ambitieux et déterminé pour l’avenir. Au cours des trois prochaines années, je prendrai le rôle d’entraîneur-joueur du RSC Anderlecht. C’est ce qu’il se fait de mieux en Belgique. Cela peut vous surprendre. C’est la décision la plus passionnée et la plus rationnelle que j’ai jamais prise. En tant que footballeur, je suis né et j’ai grandi au RSC Anderlecht. Depuis l’âge de 6 ans, je fais partie de ce club. Une histoire de 34 titres de champion. Ils sont incomparables » a expliqué le joueur de 33 ans.

Open brief Vincent Kompany : "De volgende 3 seizoenen word ik speler-manager bij #RSCA" Lettre ouverte de Vincent Kompany : "Je prendrai le rôle de joueur-manager du RSCA pour 3 saisons" #Theprinceisback #COYM https://t.co/2EhGCGTAbu — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019

Kompany était en contact avec Anderlecht depuis un moment

Dans cette lettre ouverte, Kompany affirme avoir observé les Mauves depuis un moment, après la demande des dirigeants actuels : le président Marc Coucke et le directeur technique Frank Arnesen. Ensemble, et sur les conseils de l’international belge, ils ont travaillé à l’amélioration du club, qui vit une mauvaise saison. A la suite de ces échanges, Kompany s’est vu proposer le poste si particulier et désormais quasi-inexistant au plus haut niveau d’entraîneur-joueur. Il revient dans son club formateur qu’il a quitté en 2006.

« Il n’y a pas si longtemps, j’ai reçu un appel du RSC Anderlecht. De manière tout à fait inattendue, ils m’ont proposé le poste de joueur-entraîneur. Michael (Verschueren, dirigeant et ancien coach du club) et Frank (Arnesen) m’ont expliqué en détail comment ils voyaient le fonctionnement du poste. Ils avaient bien réfléchi. M. Coucke, le propriétaire, a promis un soutien total : temps, budget, encadrement, staff, installations… » précise Kompany. Il faudra maintenant observer comment les choses se mettent en place pour permettre à Anderlecht de revenir dans le haut du panier en Belgique.