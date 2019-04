Alen Halilovic s’est perdu en route. Pourtant, son chemin était tout tracé sur la voie du succès. A seulement 16 ans, la pépite croate signait son premier contrat professionnel avec son club formateur, le Dinamo Zagreb. Tout était allé très vite ensuite pour lui. Plus jeune joueur à évoluer et à marquer avec les pros à Zagreb, le précoce Halilovic a rapidement tapé dans l’oeil des meilleurs clubs du monde. Mais le FC Barcelone avait mis tout le monde d’accord et avait enrôlé ce pur talent en 2014. Après quelques mois d’adaptation avec l’équipe réserve catalane, le footballeur né en 96 était enfin lancé dans le grand bain. Le 15 janvier 2015, il avait joué 29 minutes face à Elche en Copa del Rey. Sa seule apparition de la saison avec l’équipe fanion du Barça.

Quelques mois plus tard, au mercato d’été 2015, Halilovic était prêté au Sporting Gijon afin d’engranger du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Après 5 buts en 37 matches, le Croate pensait revenir en Catalogne et y lancer vraiment son aventure. Mais finalement, le FC Barcelone en avait décidé autrement. Le natif de Zagreb a ainsi été vendu pour 5 millions d’euros à Hambourg en 2016. Un nouveau départ pour Halilovic bien décidé à montrer l’étendue de son talent. Mais après seulement six mois et sept matches, il a été prêté à Las Palmas pendant un an et demi. L’été dernier, on s’est dit qu’il pouvait enfin retrouver le chemin du succès quand l’AC Milan a décidé de le recruter. Malheureusement, le milieu croate n’a pas réussi à s’imposer chez les Rossoneri (3 matches joués).

Halilovic monte en puissance en Belgique

Résultat : il a été prêté jusqu’en juin 2020 au Standard de Liège. Il s’agit déjà du septième club du jeune homme de 22 ans, qui a donc évolué en Croatie, en Espagne, en Allemagne et en Italie. En Belgique, Alen Halilovic espère enfin se relancer et décoller cette image de talent qui n’a pas confirmé. Arrivé à Liège le 31 janvier dernier, il a rapidement été mis dans le bain puisque le 3 février il jouait ses premières minutes face à Anderlecht (10 minutes). Depuis, il a multiplié les entrées en jeu. Au total, il en est à 8 apparitions (169 minutes jouées). Remplaçant à chaque fois, celui qui a fait une bonne entrée la semaine dernière contre La Gantoise (il a provoqué un pénalty) monte en puissance et espère connaître sa première titularisation prochainement comme il l’ a confié récemment. « Je m’entraîne bien et j’estime que j’approche de ma meilleure condition. C’est le coach qui décide… »

Son coach, Michel Preud’homme, est sous son charme comme il l’a expliqué. « On a essayé d’intégrer Alen le plus rapidement possible, et là on remarque qu’il est en train de grandir. Je n’oublie pas non plus que certains ont donné satisfaction sur l’ensemble de la saison, Halilovic doit donc gagner sa place. Mais il a montré de bonnes choses ces derniers jours, ces dernières semaines même, et c’est pour cela qu’il méritait d’être le premier joueur à monter au jeu (entrer), car j’avais d’autres solutions et il a bien saisi sa chance. Il a créé des difficultés dans l’entrejeu de Gand. C’est positif, c’est ce qu’on attend de lui, mais maintenant, ça vient de plus en plus ». En plus de son entraîneur, le Croate fait bonne impression auprès des nombreux observateurs en Belgique. La planète foot va-t-elle enfin voir le grand Alen Halilovic ? C’est ce qu’espère le footballeur de 22 ans qui veut retrouver la lumière.