Cet hiver, le Paris Saint-Germain a envoyé du lourd pour compenser une campagne estivale peu reluisante. Recrues majeures de l’été 2016, Grzegorz Krychowiak et Jesé Rodriguez sont arrivés pour plus de 50 M€, mais l’un est remplaçant tandis que l’autre s’apprête à plier bagage. Pour remédier à ces couacs, les champions de France en titre ont donc décidé de frapper fort en profitant des velléités de départ de Julian Draxler et en réalisant le recrutement express d’un joueur d’avenir Gonçalo Guedes.

L’arrivée de ce dernier dès cet hiver en a peut-être surpris plus d’un, mais Benfica a voulu profiter du beau chèque proposé par le PSG pour lâcher son espoir. « Nous ne pouvons pas avoir la volonté de former des joueurs et valoriser le travail de notre académie et, dans le même temps, retenir les joueurs. Il y a des clubs plus puissants que nous. Le départ de Gonçalo était parfaitement prévisible, nous voyons ça avec normalité », indiquait hier l’entraîneur benfiquiste Rui Vitoria en conférence de presse.

Mais alors que la somme de 30 M€ a été avancée pour détailler le prix de l’opération, le club lisboète a officialisé qu’il avait négocié un juteux bonus en cas de revente du joueur. « La SAD Sport Lisboa et Benfica informe, conformément à l’article 248 du Code des valeurs mobilières, avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert à titre définitif des droits de l’athlète Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes pour le montant de 30 millions d’euros. À noter que l’accord prévoit un bonus supplémentaire de sept millions d’euros, en cas de futur transfert de l’athlète du Paris Saint-Germain vers un tiers club et selon les conditions contractées. » Au total, Guedes pourrait donc rapporter 37 M€ aux Aguias.