Tous les jours, on risque d’en apprendre un peu plus sur Neymar et son possible futur transfert. Un coup on évoque le prix qu’aurait fixé le Paris Saint-Germain pour son Brésilien, le lendemain on explique les dessous des premières offres du FC Barcelone. Mais qu’en est-il de la volonté du joueur ? Qu’a-t-il prévu de faire dans les jours ou les semaines à venir pour convaincre tout le monde que son temps au Paris SG est déjà terminé, deux ans après être arrivé ?

Depuis des semaines, les médias catalans nous expliquent que le joueur s’est déjà répandu en excuses avec ses ex-coéquipiers dans un groupe de l’application Whatsapp notamment. Il aurait aussi communiqué avec le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, avant de se rendre au Brésil. Mais, comme il y a deux ans, l’international brésilien demeure silencieux publiquement, laissant à tout le monde, et à n’importe qui, le soin de lui faire dire ce qu’il n’a peut-être jamais dit.

Il veut reconnaître son erreur

Toutefois, cela pourrait changer si on en croit les informations de Sport ce lundi matin. En effet, Neymar considérerait qu’il serait temps de prendre la parole et de s’excuser publiquement auprès du FC Barcelone. Ainsi, il présenterait ses excuses pour avoir quitté la Catalogne dans ces conditions-là, détaillant le fait qu’il avait été subjugué par l’offre financière du Paris SG et que finalement il a fait une grossière erreur lors du marché estival 2017.

Une sortie qui, si elle arrive, ravira probablement les fans du Barça et les joueurs, mais qui fera probablement aussi mal à ceux qui aiment le club de la capitale française. Quoi qu’il en soit, l’été va être très chaud du côté de Leonardo et du Paris Saint-Germain, mais, aujourd’hui, cela serait peut-être finalement une excellente nouvelle afin de rebâtir un projet ambitieux avec l’argent généré par la vente de Neymar. Le fair-play financier s’éloignerait aussi. Mais il existe une façon de faire et si Neymar prend la parole, cela pourrait nuire à l’image du club de la capitale qui ne cesse de rêver plus grand.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10