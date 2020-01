Il n’y a pas qu’à l’Olympique de Marseille que les dernières semaines ont été compliquées. Du côté du FC Barcelone, on a aussi connu quelques remous. L’entraîneur en place depuis deux ans et demi, et de plus en plus décrié, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions la semaine passée. Après un non de Xavi, qui ne se sentait visiblement pas prêt à prendre les rênes des Blaugranas en milieu de saison, les Catalans ont dû se tourner vers quelqu’un d’autre.

C’est ainsi que dans la foulée du licenciement de Valverde, le FC Barcelone a nommé entraîneur de l’équipe première Quique Setien, connu pour sa philosophie de jeu porté vers l’offensive. Ce dimanche soir, il officiera pour la première fois au Camp Nou avec sa nouvelle équipe contre Granada (rencontre à suivre sur notre live commenté). Et voici ce qu’il pourrait prévoir pour sa grande première dans un club de ce standing, lui qui était à Las Palmas puis au Betis Séville récemment.

Messi totalement libre

Défensivement, Setien ne devrait pas révolutionner le Barça puisque Ter Stegen devrait débuter dans les cages. Devant lui, Jordi Alba et Sergi Roberto devraient occuper les flancs quand Lenglet et Gerard Pique devraient être les deux défenseurs centraux. En l’absence de Frenkie de Jong à cause d’une suspension, c’est Sergio Busquets qui va occuper la position de pointe basse. Juste au-dessus de lui, Arthur et Arturo Vidal seront relayeurs.

Mais c’est devant que ça va un peu changer. Tout d’abord au poste de numéro 9. Luis Suarez va être absent pour un long moment et Setien aurait décidé d’opter pour positionner Antoine Griezmann dans cette position. Ansu Fati, la nouvelle pépite barcelonaise aurait de très grandes chances de débuter la rencontre. Enfin, le troisième élément sera évidemment Lionel Messi. Mais Sport révèle qu’il ne devrait avoir absolument aucune consigne tactique et aura une liberté totale sur le terrain. Ça promet !