Depuis hier soir, le FC Barcelone a donc un nouvel entraîneur, Quique Setién. Un coach dont l’amour pour le style Cruyff fait déjà saliver les suiveurs du club culé, impatients de voir comment leur nouvel homme fort va procéder pour redorer le blason d’un Barça devenu trop irrégulier et surtout souvent ennuyeux. Mais avant de donner la parole à l’ancien entraîneur du Betis, le président culé, Josep Maria Bartomeu, a pris le micro pour revenir sur la fin du chapitre Valverde. Et avant d’expliquer la raison pour laquelle le Basque a été viré en cours de saison, Bartomeu a tenu à le remercier publiquement.

« Je souhaite remercier Ernesto Valverde pour tout ce qu’il a fait avec nous. Je le remercie pour ces deux ans et demi. Ç’a été une belle relation qui nous a tous fait progresser. Nous en avons profité et nous avons triomphé donc nous nous devons de le remercier. Je souhaite maintenant expliquer le changement d’entraîneur. Nous savions que la dynamique n’était pas la meilleure, même si les résultats étaient bons. Nous savions que notre dynamique pouvait être améliorée. Nous, les dirigeants, nous en étions conscients. Nous en avions parlé avec Valverde. On en discutait depuis l’été dernier. Ces derniers jours, nous lui avions dit à nouveau que les choses pouvaient être améliorées. »

Bartomeu avoue avoir discuté avec plusieurs coaches depuis plusieurs mois

Une fois les remerciements faits, Bartomeu a donc souhaité mettre un terme à la polémique. Pour rappel, tout s’est joué pour Valverde après la défaite en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid (2-3). Durant les heures qui ont suivi cette rencontre, Valverde a ainsi pu lire dans les journaux que certains dirigeants du Barça s’étaient envolés pour le Qatar pour tenter de convaincre Xavi de prendre les rênes de l’équipe première. En vain. Mais ce n’est pas tout. Quelques heures après, c’est l’entourage du sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman qui a publiquement affirmé que le Barça l’avait également sollicité. En vain là encore. Une façon de faire qui a logiquement valu à l’équipe de Bartomeu d’être fortement critiquée. Et voici la justification du patron barcelonais.

« Nous avons procédé à ce changement d’entraîneur parce que nous sommes à la mi-saison et il nous fallait une nouvelle impulsion. Grâce à cette nouvelle impulsion et cette nouvelle dynamique, nous espérons gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Je veux aussi parler de la manière dont ç’a été fait. Bien entendu, j’aurais préféré que les choses se fassent d’une autre façon. C’est évident. Ce n’est pas la manière d’agir de nos dirigeants. Je voudrais dire que ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons discuté avec d’autres entraîneurs pour évoquer le futur. C’est une obligation, mais rien n’a été rendu public. Le travail a été fait et c’était le moment de faire ce changement. Je souhaite remercier une fois encore Valverde. » Le chapitre Valverde est désormais définitivement refermé, place à l’ère Quique Setién.