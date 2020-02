Nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Quique Setién avait hâte d’avoir le joueur formé au Stade Rennais sous ses ordres, comme il l’avait fait savoir en conférence de presse, mais le coach du Barça va devoir attendre encore longtemps... Effectivement, le numéro 11 du club catalan souffre d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, suite à une rechute lors de la session d’entraînement de lundi. Tout porte à croire que sa saison est terminée. Recruté pour un montant dépassant les 100 millions d’euros, celui qui avait émerveillé l’Allemagne avec le Borussia Dortmund a été confronté à une triste série de pépins physiques.

Au total, l’international tricolore a déjà manqué 61 rencontres depuis son transfert à l’été 2017, et, si son indisponibilité jusqu’à la fin de l’exercice actuel venait à se confirmer, ce total dépasserait les 80 rencontres loupées en 3 saisons ! À Madrid, on ne se prive pas de signaler que c’est encore pire que Gareth Bale ! Tout avait commencé dès ses premières semaines à Barcelone, avec une blessure au biceps fémoral à la mi-septembre face à Getafe. Un contretemps qui l’avait éloigné des terrains pendant un peu plus de trois mois, compliquant son adaptation à sa nouvelle équipe. Quelques semaines après son retour, il subissait une déchirure musculaire qui l’a aussi tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Il n’a joué que neuf matchs cette saison

Et si sa saison 2018/2019 avait plutôt bien démarré, rebelote en janvier avec une blessure à la malléole, puis, des nouveaux pépins musculaires en deuxième partie de saison qui lui ont aussi fait manquer quelques rencontres. En 2019/2020, il en est déjà à quatre épisodes de ce type, ayant manqué un mois de compétition entre août et septembre, avant de se claquer pour plusieurs mois fin novembre face au Borussia. Et après avoir fait sa rééducation au Qatar, ayant au passage pris quelques kilos de muscle, il a rechuté dès son retour...

Des soucis à répétition qui l’empêchent d’être régulier, puisque quand il a eu l’opportunité de disputer plusieurs rencontres de façon consécutive, il n’a jamais réussi à rééditer ce qu’il avait fait en Allemagne ou en Ligue 1. Lors de ses expériences précédentes, il n’avait d’ailleurs loupé aucun match pour cause de blessure ! En Espagne, on évoque aussi une hygiène de vie pas toujours idéale qui pourrait aussi être à l’origine de ces blessures, ce qui a plusieurs fois été démenti par son entourage. Des divergences avec le Barça aussi, puisque selon Esport3 la direction souhaitait qu’il se fasse opérer alors que le clan Dembélé, apparemment conseillé par la Fédération Française de Football, a opté pour un traitement régénératif. Quoi qu’il en soit, après trois saisons, on n’aura toujours pas pu voir le meilleur Dembélé à Barcelone. Et la question de son avenir va forcément se poser cet été...