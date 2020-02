Eric Abidal ne pensait peut-être pas que son interview accordée au quotidien Sport mettrait autant le feu au FC Barcelone. Pour rappel, le directeur sportif culé avait justifié le limogeage d’Ernesto Valverde par l’attitude de « beaucoup de joueurs qui n’étaient pas satisfaits et qui ne travaillaient pas beaucoup ». Des propos qui ont eu le don d’énerver la personne que le Barça ne souhaite jamais irriter : Lionel Messi. Quelques heures après la publication de l’entretien d’Abidal avant-hier, La Pulga a publiait une réponse cinglante sur son compte Instragam.

« Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Des mots durs remettant clairement en cause l’avenir d’Eric Abidal en Catalogne depuis avant-hier soir.

Bartomeu décrète l’union sacrée

La crise était telle que le président des Blaugranas, Josep Maria Bartomeu, a été forcé à rentrer d’un déplacement à l’étranger pour rencontrer Messi et son directeur sportif. Et alors que la presse espagnole s’attendait à voir le Français être démis de ses fonctions, l’ancien défenseur de l’OL a finalement été maintenu. Une décision qui interpelle certains, notamment au vu du bilan général pas spécialement hors-normes d’Abidal. Cependant, Mundo Deportivo a apporté un éclairage sur la décision de Bartomeu. Le maître mot pour justifier le maintien d’Abidal a été « union sacrée », pour ne pas dire « forcée ».

En clair, le Barça se trouve dans une période (Coupe du Roi + Ligue des Champions à venir) où l’équipe ne doit pas être perturbée par de grands bouleversements. Pour sceller cette union, MD explique que Bartomeu s’est expliqué avec Messi et qu’il lui a fait savoir qu’il comprenait ses griefs contre Abidal. Le patron catalan aurait même réussi à « réconcilier » les deux hommes selon Sport. Info ou discours envoyé aux médias pour éviter que la polémique ne se propage ? Toujours est-il que MD rappelle que Bartomeu souhaite également que la question du recrutement de l’attaquant (libre ou évoluant en Espagne) soit mené dans un climat serein. Impliqué dans les derniers recrutements du Barça, Abidal est toujours considéré comme un rouage essentiel de l’équipe Bartomeu.