Si Barcelone n’a d’yeux que pour Ansu Fati en ce moment, d’autres joueurs formés à la Masía rongent actuellement leur frein sur le banc ou en tribunes. C’est le cas de Carles Aleñá, le milieu de terrain de 21 ans qui était pourtant appelé à avoir un rôle plus ou moins important dans l’équipe cette saison. Personne ne s’attendait à le voir être titulaire indiscutable, clairement, compte tenu de la concurrence qui règne dans l’entrejeu barcelonais. Il était cependant attendu en cours de rencontre, ou pour démarrer les rencontres dites moins importantes en championnat. D’autant plus qu’Ernesto Valverde avait régulièrement fait appel à lui pendant la pré-saison, et qu’il avait même démarré ce match face à l’Athletic en ouverture de la Liga.

Face aux Basques, il n’avait clairement pas montré son meilleur visage, comme le reste de l’équipe, et avait été remplacé à la pause par le Txingurri. Et depuis, l’international espoirs espagnol a disparu, et doit se contenter de voir ses partenaires depuis les tribunes du Camp Nou ou des stades dans lesquels le Barça se déplace. Une situation qui interpelle à Barcelone, forcément. Certains estiment que le canterano fait les frais de ce match compliqué à Bilbao. « La punition se poursuit pour Carles Aleñá », écrivait par exemple Sport mardi lorsqu’on apprenait qu’il faisait finalement partie des joueurs écartés par Ernesto Valverde.

Valverde a refusé qu’il parte cet été

Une situation d’autant plus étonnante que le joueur était tout proche de filer au Betis en prêt cet été, mais c’est bien l’entraîneur barcelonais qui a mis son veto à l’opération au tout dernier moment. Marca explique que ce dernier fait toujours confiance à son numéro 19. Dans un FC Barcelone qui affiche encore des lacunes au niveau de son animation offensive, notamment en déplacement, Carles Aleñá pourrait pourtant être une alternative intéressante, lui qui a un profil plus dynamiteur et plus à l’aise proche des cages adverses que les autres milieux de terrain du FC Barcelone.

« Il n’y a aucune explication sur mon statut de remplaçant après Bilbao. Aucun joueur aime ne pas être convoqué. C’est une décision prise par l’entraîneur et bien sûr, cela affecte le joueur. Je me retrouve avec des options pour me battre pour une place dans le onze. Je pense que tous les membres de l’équipe doivent être importants. Je suis convaincu à 100% que je peux remédier à cette situation et que le seul moyen d’avancer est de changer les choses. Je veux réussir au Barça », confiait récemment le Catalan. Reste à voir comment évoluera sa situation, mais vu comment c’est parti, tout porte à croire qu’il risque de devoir se trouver un nouveau point de chute cet hiver...

