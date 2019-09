Lionel Messi n’a toujours pas défendu les couleurs barcelonaises cette saison. Arrivé assez tard à l’entraînement, puisqu’il a eu droit à des vacances en décalé après avoir participé à la Copa América avec l’Albiceleste, le numéro 10 du Barça s’est ensuite blessé au muscle soléaire de sa jambe droite lors de son premier entraînement, début août. Initialement attendue pour le début de saison, la star du champion d’Espagne devait désormais revenir ce week-end face à Valence, pour le premier gros choc de la saison d’un FC Barcelone qui fait face à un calendrier périlleux, avec un duel face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions en milieu de semaine ensuite.

Mais les médias catalans sont unanimes : « la Pulga » ne sera pas de la partie face aux Ches. Et le silence du FC Barcelone, qui ne communique pas sur l’état de santé de l’Argentin, commence à créer un certain climat de préoccupation autour du joueur qui était attendu pour la rencontre face au Betis le 25 août dernier. « Qu’est ce qui arrive à Messi ? Le mystère d’une blessure mal soignée », titre El Confidencial, qui remet en question le staff médical barcelonais.

Un retour face au Borussia Dortmund ?

« L’angoisse continue à Barcelone : quand reviendra Lionel Messi ? », explique-t-on au pays, du côté de Clarin. Le quotidien catalan Sport explique que sa blessure est délicate, et que le joueur est soumis à des tests médicaux quotidiens, avec la consigne de ne pas revenir à la compétition tant qu’il n’a pas récupéré à 100%. Le média se veut plus mesuré, écrivant notamment que l’Argentin a appris à écouter son corps et qu’il ne force plus pour jouer même lorsqu’il n’est que très légèrement handicapé par des pépins physiques.

Son absence se fait d’autant plus sentir que son équipe n’a pas spécialement bien démarré en championnat, avec quatre points pris sur neuf possibles, et de sacrées lacunes dans le jeu et l’animation offensive si on met de côté la rencontre face au Betis. Autant dire qu’Ernesto Valverde aurait bien besoin de son meilleur joueur, et qu’Antoine Griezmann attend sûrement de pouvoir partager l’attaque avec lui. Aucune date de reprise n’a été dévoilée, mais tout se jouera au jour le jour, et un retour face au Borussia Dortmund mardi soir est envisageable selon Marca.

