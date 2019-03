Les Français, champions du Monde en 2018, ont décidément la cote sur le marché des transferts. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez se sont engagés avec le Bayern Munich et arriveront en Bavière en juillet prochain, Kylian Mbappé et Paul Pogba sont pistés par le Real Madrid et enfin, Antoine Griezmann agite encore un peu les gazettes des transferts en Espagne puisqu’il se murmure depuis quelques semaines qu’il veut toujours rejoindre le FC Barcelone.

Au tout départ, il était expliqué que le Français de l’Atlético Madrid s’était, de lui-même, proposé aux Blaugranas pour l’été prochain. Dans la foulée, et après l’interminable feuilleton de l’été dernier, le club catalan a tenu à démentir et à expliquer que le cas Griezmann avait été tranché la saison passée et que les dirigeants de la formation emmenée par Lionel Messi n’allaient pas réenclencher les contacts pour essayer de recruter le buteur de l’Atlético.

Griezmann pourrait déclarer s’être trompé

Mais une nouvelle fois, la donne a changé, semble-t-il. Tant Mundo Deportivo que l’émission El Transistor d’Onda Cerro évoque de nouveaux contacts entre le FC Barcelone et l’international tricolore. Le natif de Mâcon et Eric Abidal, le secrétaire technique du Barça, auraient même déjà évoqué les contours d’un futur contrat entre les deux parties, qui ressemblerait fortement aux bases déjà posées l’été dernier avant que Griezmann ne décide de rester chez les Matelassiers.

Mais cette fois, ce contrat, s’il est signé, prendra effet à partir du 1er juillet. En effet, c’est à cette date que la clause libératoire de l’attaquant des Bleus passera de 200 millions d’euros à 120 millions d’euros. Le Barça reste convaincu que le buteur des Bleus est fiable et que ces négociations pourraient aboutir si Griezmann indiquait s’être trompé dans sa décision l’été passé. L’arrivée éventuelle de Luka Jovic, l’attaquant de l’Eintracht Francfort, pourrait éventuellement être couplée à celle du Français. On va encore entendre parler d’Antoine Griezmann.