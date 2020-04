Blessé et indisponible depuis le mois de novembre dernier, Ousmane Dembélé (22 ans) avait encore rechuté et s’était fait à l’idée d’une fin de saison anticipée et d’un Euro 2020 à oublier. Blessé pendant plus de 300 jours cumulés depuis son arrivée en Catalogne, le natif de Vernon s’attendait donc à vivre plusieurs mois de souffrance, lassé par ses blessures à répétition. Mais dans son malheur, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a vu la donne changer.

Dembélé pourrait en effet être l’un des grands blessés à "profiter" des conséquences de la pandémie de coronavirus pour rejouer cette saison, les Ligues européennes étant presque toutes d’accord pour redémarrer les championnats en juin. Une crise sanitaire qui a également permis au Blaugrana de pouvoir de nouveau espérer jouer l’Euro, l’édition 2020 ayant été reportée en 2021. Mais avant de penser à une telle échéance, la question de son futur au Barça fait encore parler en Espagne.

Les courtisans ont déserté

Dès qu’il s’agit d’évoquer un échange de joueurs ou de joueurs inclus dans des transactions pour en faire baisser le coût total, le nom de Dembélé est souvent cité par la presse catalane. Mais malgré un physique fragile et des performances en dents de scie, le Français ne serait pas sur le marché. La raison ? Les Culés auraient été rassurés quant à l’explication des blessures de leur numéro 11.

Dembélé au Barça saison 4, une tendance que confirme Marca, mais pour une autre raison. Le quotidien espagnol annonce en effet qu’aucun club n’est prêt à mettre les 60 M€ minimum qu’attend le FC Barcelone pour accepter de se séparer du champion du monde 2018. 60 M€ serait en effet la somme fixée par les Blaugranas pour éviter de perdre trop d’argent dans cette opération initiée en 2017. Pas vraiment surprenant vu les pépins physiques à répétition de l’ancien Rennais.