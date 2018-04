« J’ai signé un contrat de cinq ans à Barcelone, je vais être à Barcelone pendant très longtemps. Je ne vais pas partir au bout d’une saison ». Tels étaient les propos d’Ousmane Dembélé dans Téléfoot le 15 avril dernier. Hors de question de quitter la Catalogne pour le Français donc, qui ne fait pas encore l’unanimité auprès d’Ernesto Valverde, des supporters ou des médias catalans.

Le Barça pourrait d’ailleurs avoir des plans un peu différents de ceux de l’ancien du BVB. Et pour cause, Mundo Deportivo affirme que le Barça envisage sérieusement de prêter le joueur la saison prochaine. Le club croit au potentiel du Français, et ne veut pas s’en séparer définitivement, mais il souhaite qu’il joue de façon plus régulière pour améliorer certaines lacunes, sur le plan tactique notamment.

L’Atlético sur le coup ?

L’arrivée d’Antoine Griezmann à Barcelone, quasiment certaine selon la presse ibérique, va d’ailleurs encore un peu plus fermer les portes du onze titulaire au joueur formé au Stade Rennais. Si l’Atlético tente le tout pour le tout pour conserver Grizi, quitte à lui offrir un salaire mirobolant, les Colchoneros pourraient tenter un joli coup si le natif de Macon venait finalement à quitter le club pour Barcelone. MD précise ainsi que les dirigeants madrilènes pourraient demander le prêt de Dembélé en échange dans l’opération Griezmann.

Diego Simeone serait ainsi séduit par son profil, qui correspondrait parfaitement au jeu déployé par l’Atlético, notamment grâce à sa vitesse. Le média catalan précise aussi que Liverpool suit aussi Dembélé, pendant qu’Arsenal a mis en stand-by son intérêt depuis l’annonce du départ d’Arsène Wenger et ne voudrait a priori pas de joueurs prêtés. Il y aura donc un bon coup à réaliser cet été à Barcelone, avis aux intéressés...