En ce moment, c’est le dossier du coach qui accapare toutes les unes et les différents débats en Catalogne. Ernesto Valverde semblait parti pour rester, mais les dernières informations publiées par RAC1 notamment indiquent que le Txingurri va bien être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Roberto Martinez, le sélectionneur belge, semble tenir la corde pour devenir le nouveau coach du champion d’Espagne. Mais dans le même temps, le club travaille aussi sur d’autres dossiers.

Forcément, on pense aux arrivées. Pour Matthijs de Ligt, ça semble stagner, notamment à cause des demandes jugées bien trop élevées du sulfureux agent du joueur, Mino Raiola. Dans le même temps, l’opération Griezmann semble également en stand-by, en partie à cause du vestiaire barcelonais qui ne verrait pas d’un bon œil l’arrivée du Français. Mais il va aussi falloir s’occuper des départs. Là aussi, de nombreux noms reviennent : Malcom, Ivan Rakitic, Jasper Cillessen... Le nom d’Ousmane Dembélé n’était pour l’instant que très peu sorti...

Les dirigeants du Barça sont lassés

Pourtant, un départ de l’ancien Rennais pourrait très bien avoir lieu cet été si on se fie aux informations de Sport. Le média catalan explique qu’il pourrait être une des victimes de la reconstruction de l’effectif. La direction envisagerait de le vendre. Il n’est pas placé sur liste de transferts - notamment pour ne pas faire chuter la valeur du joueur - mais toute offre sera étudiée. « Dembélé ne laisse aucune autre option qu’un départ pour régler un problème constant dans le vestiaire », écrit le média.

On y apprend qu’en plus de ses performances irrégulières, son comportement et son attitude ont fait perdre patience aux dirigeants. Ses pépins physiques récurrents et ses manques de concentration ne jouent également pas en sa faveur. Sport ne dévoile pas la somme qu’attendraient les dirigeants catalans pour leur ailier, mais tout porte à croire que leur but est de se rapprocher le plus possible des 145 millions d’euros déboursés il y a deux ans...