Le Barça s’apprête à tourner une page. Quelle que soit l’issue de cette saison, de nombreux joueurs vont partir comme une partie du staff technique. En premier lieu, Luis Enrique devrait faire ses valises, lui qui est arrivé à l’été 2014 et qui a réalisé une première saison incroyable avec une victoire en Liga, en Copa del Rey, en Ligue des Champions, en Supercoupe d’Europe et au Mondial des Clubs. Il aura aussi été l’architecte de la fameuse MSN.

Seulement rien ne va plus en Catalogne où le Barça peine en championnat puisqu’il pointe à la 2e place, à un point du leader, le Real Madrid qui compte un match en moins. Certes, le club est encore une fois qualifié en finale de Copa del Ray (face à Alavès) mais il devrait se diriger vers la sortie dès les 8es de finale en Ligue des Champions, fessé par le PSG 4-0 au match aller. Ainsi, les dirigeants blaugranas se préparent à une petite révolution cet été.

Blanc et le Barça sont en contact

Vraisemblablement, l’aventure de Luis Enrique va s’arrêter là, d’autant que la presse espagnole évoque régulièrement les relations tendues entre lui et Lionel Messi. Le board se met en quête d’un futur entraîneur capable d’insuffler un nouveau souffle. Libre depuis son éviction du PSG à l’été 2016, Laurent Blanc apparaît comme un candidat potentiel. Selon SFR Sport, le Cévenol serait entré en contact direct avec le Barça. Il fait donc partie d’une short-list pour prendre place sur le banc.

La piste Blanc n’est pas si étrange que cela. Il connaît le club pour y avoir évolué en tant que joueur lors de la saison 1996/1997. Certes, il y a vécu une saison irrégulière, mais il a laissé de bons souvenirs. De plus, son appétence pour le jeu de possession et offensif en fait un candidat sérieux. Pour l’heure, Blanc reste un candidat parmi d’autres, d’autant qu’il n’est pas le seul sur ce poste prestigieux (on parle de Pochettino, Sampaoli ou Valverde notamment) et qu’il est encore trop tôt pour entériner ce choix.