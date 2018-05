La saison 2017/2018 s’est achevée pour tout le monde dimanche soir. L’heure des bilans pour les clubs a sonné, et le moment est venu de préparer le prochain exercice. Pour le FC Barcelone, si ces derniers ont réalisé le doublé sur la scène nationale, une énorme déception en Ligue des Champions a gâché la saison. Dans son édition du jour, Sport explique les mouvements qui seront à prévoir pour le club catalan lors du mercato estival.

Selon le quotidien espagnol, les deux priorités sont Antoine Griezmann et Clément Lenglet. Mais pour espérer avoir la chance d’attirer les deux Français, il faudra mettre la main à la poche. Et pour cela, il faudra trouver des liquidités. Ainsi de nombreux départs sont à prévoir pour certains joueurs du club catalan. Parmi eux, des éléments qui ont eu bien du mal à s’acclimater au style de jeu prôné cette saison par Ernesto Valverde au Barça.

André Gomes est le mieux placé

André Gomes serait en pole position pour partir, lui qui dispose d’une belle cote sur le marché malgré ses dernières prestations insipides au Camp Nou, mais il n’est pas le seul. Il devrait être accompagné par Paco Alcacer, qui n’a pas vraiment eu beaucoup de jeu cette saison et par Aleix Vidal qui n’a jamais vraiment récupéré de sa blessure. Les cas des prêtés va se poser aussi selon Sport et une nouvelle fois, il ne devrait pas revenir au club.

C’est le cas de Rafinha, prêté à l’Inter Milan, de Deulofeu, prêté à Watford et Munir, prêté à Alavès mais aussi suivi par les deux clubs français que sont l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Enfin, l’avenir de Yerri Mina est également incertain. Quoi qu’il en soit, cela risque d’être très agité cet été en Catalogne et ce n’est pas vraiment pour déplaire à tous les amoureux du mercato qui sont toujours friands de nombreux mouvements.