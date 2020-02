Neymar ne souhaite accorder aucune faveur au FC Barcelone. Jadis, le numéro dix du Paris Saint-Germain avait déjà attaqué à deux reprises en justice son ancien club. D’abord pour une prime liée à sa prolongation avec les Blaugranas (26 millions d’euros réclamés), puis pour une partie de son salaire non versé avant son départ au PSG (3,5 millions d’euros demandés par le clan Neymar). Cette fois, la star brésilienne ouvre un nouveau chapitre de sa bataille juridique avec le Barça.

Selon les informations d’El Mundo, l’international auriverde aurait ainsi décidé d’assigner en justice son ancien club pour les problèmes fiscaux rencontrés dans l’affaire des contrats fictifs lors de son transfert de Santos au FC Barcelone. Concrètement, le joueur du club parisien accuse le champion d’Espagne d’avoir maquillé le prix de son transfert en Catalogne via un procédé de contrats fictifs contenant des clauses pour le moins suspectes.

Pour toutes ces accusations, le clan Neymar réclamerait la bagatelle de 6,5 millions d’euros. Le quotidien espagnol précise que la direction catalane serait déjà informée de la démarche du joueur et ne souhaiterait pas se plier à ses exigences. On se dirige donc vers une nouvelle bataille juridique entre les deux camps. Un contexte anxiogène qui interpelle, surtout quand on connaît les envies de retour du principal protagoniste au FC Barcelone. Pas certain que cette nouvelle affaire ne plaide en sa faveur sur le sujet...