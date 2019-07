C’est l’un des transferts les plus surprenants du mercato, et même de ces dernières années. L’été dernier, Nabil Fekir était sur le point de s’engager avec Liverpool, après avoir remporté le titre de champion du monde avec les Bleus. Mais un an plus tard, le joueur à qui il ne restait plus qu’un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais a fait le choix de rejoindre le Betis, dixième de la dernière édition de la Liga.

Une destination étonnante, dans la mesure où le club andalou ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Mais c’est bien le joueur qui a poussé pour rejoindre les Verdiblancos, demandant à son président Jean-Michel Aulas d’accepter la proposition de la formation espagnole. Cette dernière a ainsi déboursé 19,75 millions d’euros, plus 10 M€, pour attirer le milieu de terrain offensif qui vient de fêter ses 26 ans. Ce dernier sera sous contrat avec les Béticos pour les qautre prochaines années.

Le Betis comme tremplin ?

« Nabil Fekir est un nouveau joueur du Betis. L’international français a signé jusqu’en 2023. Le Betis a trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert du milieu de terrain Nabil Fekir. Il a signé jusqu’en 2023 et devient ainsi la quatrième recrue pour la saison 2019-2020 », peut-on lire sur le communiqué du club andalou. Alors qu’il a fait ses débuts avec l’équipe première des Gones en 2013, le Lyonnais va désormais découvrir un nouveau championnat.

Sur les pelouses espagnoles, Nabil Fekir aura donc à cœur de relancer sa carrière. Si le Betis ne disputera pas l’Europe pour sa première saison en Andalousie, les Sévillans ont un projet ambitieux et leur objectif sera de retrouver l’Europa League au plus vite. Dans une équipe au jeu offensif et entouré de joueurs comme Giovani Lo Celso, dont l’avenir est cependant encore incertain, Sergio Canales, William Carvalho ou Diego Lainez dont on attend l’explosion l’an prochain, Fekir a toutes les cartes en main pour se relancer, et qui sait, viser plus haut d’ici un ou deux ans...

