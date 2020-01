Le feuilleton Edinson Cavani devrait prendre fin très vite. Ces dernières semaines, l’Atlético de Madrid a lancé de nombreuses offensives pour attirer l’attaquant uruguayen dans ses filets. Les Colchoneros voulaient profiter de ce contrat qui expire dans six mois pour renforcer leur effectif à moindre coût dès ce mois de janvier. El Matador lui, est séduit. Seulement, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de le laisser filer gratuitement maintenant, et les moyens des Rojiblancos cet hiver sont assez limités.

Les Colchoneros se sont donc faits à l’idée qu’il ne serait pas possible de le voir débarquer en janvier, et ont commencé à se tourner vers de nouvelles pistes. Paco Alcacer et Cédric Bakambu ont ainsi été annoncés comme potentiels renforts du club de la capitale espagnole pour cet hiver. Mais la direction madrilène a, dans le même temps, continué de travailler sur le dossier Cavani. Avec succès visiblement.

Un contrat de deux ans l’attend

Selon les informations de Sky Italia, c’est fait. Edinson Cavani sera joueur de l’Atlético de Madrid dès l’été prochain, une fois que son contrat le liant au Paris Saint-Germain sera arrivé à son terme. Il va s’engager pour une durée de deux saisons avec l’équipe entraînée par le Cholo Simeone, après avoir passé sept ans à Paris. Les Colchoneros tenteront tout de même un dernier baroud d’honneur pour le faire venir plus tôt, mais cela s’annonce pratiquement impossible aujourd’hui pour les raisons citées plus haut.

Une opération qui va soulever de nombreuses questions. Du côté parisien déjà, puisqu’il faudra forcément lui trouver un remplaçant cet été, alors que l’avenir d’autres joueurs de la ligne offensive est lui aussi très flou. Il faudra aussi voir si l’Atlético de Madrid cherchera toujours à embaucher un attaquant cet hiver sachant que Cavani débarquera cet été. En attendant d’avoir des réponses à ces interrogations, les supporters parisiens vont pouvoir préparer de beaux adieux au meilleur buteur de l’histoire de leur club.