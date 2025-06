Luka Modric aurait dit oui à l’AC Milan

Partant du Real Madrid à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs, Luka Modric (39 ans) est libre de s’engager où il le souhaite. Comme nous l’avons révélé, le Croate privilégie un départ vers les États-Unis pour des raisons familiales, alors que l’Arabie saoudite et le Brésil ont pris des renseignements. Mais dernièrement, c’est un club européen qui souhaite tenter le coup : l’AC Milan. Le nouveau directeur général des Rossoneri, Igli Tare, rêverait de se l’offrir et a déjà discuté en interne de ce possible transfert libre.

Et tout semble aller très vite pour le Ballon d’Or 2018. Selon La Repubblica, Luka Modric serait tout proche de s’engager avec l’AC Milan, puisqu’il aurait déjà dit oui pour s’y engager. Le Croate aurait donné son accord pour signer un contrat d’un an avec le club lombard. Les discussions sont toujours en cours, mais les Rossoneri restent très optimistes.