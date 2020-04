Un nouvel épisode de notre feuilleton préféré. Ces derniers jours, la tendance semblait pourtant être assez claire à Barcelone : Lautaro Martinez était passé devant dans la liste des priorités estivales du champion d’Espagne en titre. En cas de choix à faire entre l’Argentin et Neymar, c’est donc l’attaquant de l’Inter qui semblait avoir les priorités de la formation catalane. Premièrement car le Barça pense à l’après-Suarez, même si les deux joueraient ensemble dans un premier temps, mais surtout parce que l’opération serait bien moins onéreuse que celle menant à un retour de Neymar.

La possibilité de négocier avec l’Inter, intéressé par plusieurs joueurs barcelonais dans le cadre d’un éventuel échange, rendait aussi ce transfert a priori plus réalisable que celui du Brésilien, avec un PSG toujours aussi intransigeant. Mais voilà que les informations publiées dans les colonnes du journal AS ce dimanche vont un peu à l’encontre de ce qui avait été annoncé en Catalogne ces derniers jours...

Le Barça prêt à tout pour Neymar, mais pas pour Lautaro

Pour la publication espagnole, Neymar est toujours devant Lautaro Martinez dans la liste d’objectifs pour la saison 2020/2021. Si le club catalan est prêt à inclure des joueurs pour s’offrir l’Argentin, il n’a pas l’intention de faire des folies en déboursant sa clause libératoire de 111 millions d’euros. Cette dernière information était déjà connue depuis hier, mais le journal explique que dans le cas de Neymar, le Barça serait en revanche prêt à tout. « Le transfert de Neymar est absolument prioritaire pour Bartomeu », peut-on lire.

Le nom de Neymar est donc toujours sur la table des dirigeants barcelonais, plus que jamais même. Les dirigeants blaugranas sont prêts à tout pour rapatrier leur ancien numéro 11 et tenteront d’exploiter du mieux possible toutes les possibilités qui se présenteront à eux sur le plan financier, ce qu’ils ne sont donc pas disposés à faire avec Martinez. Le média évoque aussi la possibilité d’inclure des joueurs dans l’opération, qui seraient a priori des joueurs d’un calibre supérieur à ceux dont on parle pour l’Inter, qui restent des éléments avec un rôle secondaire comme Junior Firpo, Arturo Vidal ou les prêtés Marc Cucurella et Carles Aleñá. Vous l’aurez compris, le feuilleton Neymar est loin d’être terminé...