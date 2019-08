C’est le sujet qui passionne tous les médias espagnols. Un jour de plus, le Brésilien fait la une des quatre principaux quotidiens sportifs de nos voisins espagnols, Marca, AS, Mundo Deportivo et Sport. Un temps annoncé comme candidat à un retour au FC Barcelone, voilà que le Real Madrid semble bel et bien entré dans la danse, et les Merengues comptent bien mettre les moyens pour se l’offrir et ainsi griller l’ennemi catalan. De nombreuses nouvelles informations nous arrivent ainsi en provenance de l’autre côté des Pyrénées.

AS dévoile par exemple que les Merengues négocient déjà avec leurs homologues franciliens. Concrètement, c’est même le PSG qui a lancé les premières discussions, proposant le joueur à la direction de Florentino Pérez, et expliquant à cette dernière qu’il ne mettrait pas trop d’obstacles à un départ du Brésilien vers la capitale espagnole. De quoi convaincre les Madrilènes. Aucune offre officielle n’a été présentée encore, mais on parlerait bien d’un prêt d’un an. L’entourage du joueur aurait lui aussi déjà parlé avec le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain, principal allié madrilène

Et si les Madrilènes ont pris de l’avance dans ce dossier, c’est parce que les Parisiens préfèrent le voir rejoindre le Santiago Bernabéu plutôt que le Camp Nou, les relations avec Florentino Pérez étant cordiales. Ce qui n’est pas le cas avec le Barça. Du côté de Marca, on explique que le Real Madrid aurait reçu des signes positifs de la part du joueur, qui commence à comprendre que l’option la plus réaliste pour quitter le PSG semble bien être un départ vers la Casa Blanca. En Catalogne en revanche, on préfère temporiser, même si on confirme que le Real Madrid est sur le coup.

Mundo Deportivo explique que la priorité du joueur reste un retour à Barcelone, mais qu’il n’écarte pas la possibilité de rejoindre Madrid. Le journal barcelonais explique que la direction blaugrana est consciente que son ancien numéro 11 a des chances de terminer du côté de la capitale. Sport dévoile même que Florentino Pérez serait prêt à lui offrir 40 millions d’euros annuels pendant cinq ans ! Mais le joueur attendrait toujours le FC Barcelone. Pas de doutes, ce feuilleton va nous tenir éveillés jusqu’à la fin du mercato...

