Durant des mois, la théorie selon laquelle la presse catalane exagérait avec les envies de départ de Neymar (27 ans) avait bonne presse dans la capitale française. Mais après de longues semaines de silence, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, avait confirmé dans les colonnes du Parisien que son compatriote avait bien demandé à quitter les champions de France en titre pour rentrer au FC Barcelone. Une version que le principal intéressé avait confirmée au sortir de son premier match en L1 de la saison avec Paris contre Strasbourg (1-0).

« Tout le monde sait que c’était un souhait de partir, je le voulais, je l’ai bien dit et répété mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce qui est arrivé lors des négociations. Les personnes qui sont ici dans le club savent ce qu’il s’est passé ». Depuis, Neymar a tourné la page du mercato et se concentre pleinement sur ses objectifs personnels et collectifs. Sur le terrain, l’international auriverde s’est d’ailleurs montré irréprochable en marquant 4 buts lors de ses 5 apparitions en championnat sous le maillot rouge et bleu. Et face aux médias, le natif de Mogi das Cruzes s’évertue désormais à répéter qu’il se sent bien à Paris et qu’il donnera tout pour le club.

« Neymar insiste »

De là à affirmer que ses envies de départ ont disparu ? A vrai dire, il est aujourd’hui difficile d’affirmer que Neymar retentera sa chance l’été prochain. D’ici là, énormément d’événements peuvent se produire et il ne faut pas oublier que Paris ne compte sûrement pas devoir gérer les possibles départs conjugués du Brésilien et de Kylian Mbappé. Sauf que pour la presse catalane, Neymar va bel et bien chercher à plier bagage. « Neymar insiste », titre même Mundo Deportivo sur sa une du jour.

Outre son litige judiciaire avec le Barça, que le Brésilien chercherait à arranger, le quotidien local indique que la star du PSG a profité de ses derniers voyages à Barcelone pour y rencontrer certains joueurs du Barça comme Arthur et leur réaffirmer son envie de revenir au Camp Nou. Mais ce n’est pas tout. L’Auriverde se trouvait également à la fête d’anniversaire de la femme de Luis Suarez. A cette occasion, il aurait là encore répété ses velléités de départ aux cadres blaugranas. Info ou intox ? MD conclut en affirmant que le but du joueur est désormais de tout cartonner avec le PSG, et notamment le match de Ligue des Champions face au Real Madrid, pour démontrer à tous et au Barça qu’il est de retour.