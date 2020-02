Il y a quelques semaines, les deux équipes s’affrontaient pour la finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite, finalement remportée par les Merengues après une séance de tirs au but. Un match marqué par le désormais célèbre tacle de Fede Valverde sur Alvaro Morata. Et cet après-midi, les deux voisins vont se retrouver, cette fois sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour la 22e journée de championnat espagnol. On rappelle que la première confrontation en Liga s’était conclue sur un match nul 0-0.

Et les dynamiques sont bien différentes. Les troupes de Zinedine Zidane arrivent en tant que leader de la Liga, affichant une belle maîtrise, dans le secteur défensif notamment. Chez eux, les Blancos sont toujours invaincus en Liga, avec sept victoires et trois nuls en dix rencontres disputées dans l’arène madrilène. L’Atlético lui est dans le dur, et sort de deux matchs où il a été incapable de marquer. Des problèmes offensifs qui risquent de coûter cher, d’autant qu’il y a des absences...

Beaucoup d’absents côté Atlético

Pour ce match, Zizou, encore privé d’Eden Hazard, devrait continuer à miser sur les hommes habituels. Courtois sera présent dans les cages face à son ancien club, protégé par le solide duo Ramos-Varane. Sur les flancs, on retrouvera Dani Carvajal et Ferland Mendy, qui s’est définitivement emparé de la place de titulaire. Le coach français blindera son milieu comme il en a l’habitude dernièrement, avec Casemiro, Valverde, Kroos et Luka Modric. Enfin, c’est vraisemblablement Vinicius Junior, auteur d’un grand match en Copa del Rey en milieu de semaine, qui devrait accompagner Karim Benzema en pointe.

Pour Diego Simeone en revanche, c’est moins clair, surtout lorsque l’on sait que des joueurs comme Trippier, Koke, Giménez et Félix sont absents. Oblak devra encore faire des miracles sur sa ligne, avec une arrière-garde composée de Lodi, Felipe, Savic et Vrsaljko devant lui. Au milieu, on devrait retrouver un duo Thomas - Herrera, avec des ailes animées par Angel Correa et Saul. Alvaro Morata et Vitolo composeront le duo offensif du Cholo sur la pelouse du Bernabéu.