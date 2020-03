Ce dimanche soir, outre le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne, un autre grand match se jouait en Europe, en Espagne plus précisément. En effet, le Real Madrid recevait, au Santiago Bernabéu, le FC Barcelone. Une rencontre qui s’annonçait chaude puisque le leader de Liga se déplaçait chez le second, sachant que seulement deux points séparaient les deux écuries. Finalement, la Casa Blanca s’est imposée sur le score de deux buts à zéro et a donc ravi la première place du championnat espagnol aux Blaugranas.

Outre la performance des hommes de Zinedine Zidane, un autre joueur était attendu, évidemment, Lionel Messi. Mais le génial Argentin est totalement passé à côté de sa rencontre. Il a été muselé par Casemiro, qui en a fait sa chose, il n’a réussi qu’un seul dribble sur quatre tentés, n’a gagné que trois duels sur quatorze disputés et a perdu la balle à dix-sept reprises. Assez inhabituel pour le sextuple Ballon d’Or. Par conséquent, la presse n’a pas été franchement tendre avec lui.

« Messi est tombé même dans une certaine impuissance »

« Leo Messi a vécu une nuit décevante, car, malgré un excellent premier acte et une domination des Blancs pendant plusieurs minutes, le Barça n’a pas su profiter des chances qu’il avait de battre Courtois. L’Argentin en a eu deux très claires, notamment un un contre un avec le Belge en première mi-temps et une course avec Marcelo qu’a fini par gagner le Brésilien. Ainsi, le capitaine ne pourra pas garder un grand souvenir de cette nouvelle confrontation contre le Real Madrid », peut-on lire dans les colonnes de Sport, alors que la Pulga a dépassé, ce dimanche, Xavi dans le nombre de Clásicos disputé (43).

Dans les notes de Marca, journal à tendances madrilènes, on n’est pas si dur, mais on ne se prive pas d’attaquer le Barça : « Messi : l’Argentin n’a pas pu marquer et augmente sa sécheresse de buts contre le Real Madrid. En tout cas, il avait deux grandes chances de battre Courtois, mais cette fois le gardien blanc a gagné le match. Et nous savons déjà que si Leo ne marque pas, dans ce Barca personne ne marque », avant de poursuivre : « Messi n’a jamais quitté le match. Ses coéquipiers l’ont trouvé et il voulait diriger. Mais ce n’était pas son jour. Messi est tombé même dans une certaine impuissance ».

Dans nos colonnes non plus, la méga star argentine n’a pas été épargnée : « Messi (3) : la superstar argentine a déçu, qu’on se le dise. Déjà, il n’a pratiquement fait que marcher pendant toute la rencontre, montrant d’énormes limites sur le plan physique, à l’image de cette course où il est rattrapé par Marcelo en première période. Il n’a fait aucune différence balle au pied, n’a offert aucun ballon vraiment intéressant à ses partenaires et chaque tentative d’action individuelle s’est conclue sur un échec ». Enfin, cerise sur le gatêau, la superstar argentine n’a pas non plus été épargnée sur les réseaux sociaux... Et si cela commençait à sentir la fin ?