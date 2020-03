Voici un derby qui était très attendu dans le microcosme de la Ligue 1. L’Olympique Lyonnais accueillait l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. Une rencontre forcément épicée entre deux équipes aux dynamiques différentes. Victorieux à Metz (2-0) vendredi dernier, l’OL a triomphé de la Juventus (1-0) mercredi en Ligue des champions. Côté stéphanois, on attendait un succès qui fuit les Verts depuis le 25 janvier dernier. Pour cette affiche, Rudi Garcia alignait un 4-3-3 avec le trio Traoré, Dembélé, Terrier en pointe. Côté ASSE, Claude Puel optait pour un 4-4-2 avec Diony et Bouanga en attaque. Dès les premières secondes, l’OL tentait de mettre du rythme dans le match.

Sur la gauche, Terrier combinait avec Marçal qui centrait pour Tousart. Le milieu lyonnais écrasait trop sa frappe pour inquiéter Moulin (1ère). Saint-Etienne répliquait huit minutes plus tard avec Honorat sur la droite qui centrait pour Diony. L’attaquant stéphanois dans la surface, ne parvenait pas à cadrer (9e). En souffrance dans la première demi-heure, les Verts subissaient les assauts rhodaniens et finissaient par rendre les armes. Sur un coup-franc frappé par Terrier, Dembélé déviait le ballon de la tête et trompait Moulin (1-0, 27e). Galvanisés par leur ouverture du score, les hommes de Rudi Garcia maintenaient la pression sur les buts stéphanois. Guimaraes alertait Traoré dont la frappe en pivot était captée par Moulin (33e).

Moussa Dembélé s’offre un doublé

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais ne desserrait pas l’étau. Suite à un coup-franc mal négocié par la défense stéphanoise, le ballon revenait sur Marcelo dont la lourde frappe passait au dessus (47e). Les Verts réagissaient timidement avec Diony qui profitait d’un ballon mal négocié par Marcelo pour décocher une belle frappe bien repoussée par Lopes (50e). Les hommes de Claude Puel montraient enfin le bout de leur nez. Sur un ballon perdu par Guimaraes, Diony servait Bouanga dans la surface dont la frappe était repoussée par Lopes (58e). Peu après l’heure de jeu, l’OL pensait réaliser le break par Tousart, mais le but du milieu lyonnais était refusé après consultation de la VAR (64e). Six minutes plus tard, Moussa Dembélé profitait d’un bon dégagement de Lopes pour partir dans le dos de la défense stéphanoise mais butait sur Moulin (70e).

Cinq minutes plus tard, l’Olympique Lyonnais se faisait une grosse frayeur sur un coup-franc frappé par Bouanga. Anthony Lopes s’interposait sur sa ligne pour sauver les siens (75e). L’arbitrage jouait encore des tours à Lyon puisque Toko Ekambi voyait son but refusé pour une position de hors-jeu de Dembélé (80e). En fin de match, l’OL manquait le deuxième but sur un contre. Guimaraes lançait côté droit Toko Ekambi dont la frappe était repoussée par Moulin (89e). Dans le temps additionnel, l’Olympique Lyonnais obtenait un penalty sur une frappe de Toko Ekambi déviée de la main par Kolodziejczak (90+4). Dembélé ne tremblait pas et d’une Panenka trompait Moulin (2-0, 90+5). Grâce à leur onzième victoire de la saison, les joueurs lyonnais remontaient à la cinquième place au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.