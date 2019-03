Clasico, acte IV. Après le match aller en Liga (5-1) et la double confrontation en demi-finale de Copa del Rey (qualification du FC Barcelone 1-1, 0-3), le Real Madrid et la formation catalane s’affrontaient une nouvelle fois ce samedi soir dans le cadre de la 26e journée du championnat d’Espagne. Trois jours après le lourd revers déjà subi à la maison, la Casa Blanca voulait donc prendre sa revanche et passer provisoirement deuxième en attendant le match de l’Atlético de Madrid dimanche contre la Real Sociedad (18h30). De son côté, le Barça voulait enchaîner et conforter sa première place. Une victoire pouvait d’ailleurs permettre au club catalan de prendre l’avantage dans l’historique des confrontations directes, après être revenu à 95 victoires partout mercredi. Pour ce match, Santiago Solari alignait d’entrée Courtois et Bale. En face, Ernesto Valverde ne réalisait qu’un seul changement puisque Arthur remplaçait numériquement Semedo.

Les Merengues débutaient bien la rencontre en mettant beaucoup de rythme. Kroos obtenait d’ailleurs un premier coup-franc, mais Bale ne cadrait pas sa tentative (3e). Le Barça tentait de répondre directement et Suarez était finalement devancé par Varane (5e). Les Merengues, qui voyaient un peu moins le ballon, se procuraient cependant plus d’occasions. Après une frappe trop croisée de Benzema (10e), Varane et Kroos n’arrivaient pas à marquer, puisque Lenglet et Ter Stegen restaient vigilants (13e). De leur côté, les Blaugranas optaient pour un jeu rapide vers l’avant et Dembélé voyait son très bon centre être sorti par Carvajal (15e). Par la suite, Messi ne trouvait pas le cadre sur son ballon piqué (19e), tandis que Piqué se jetait devant son but pour sortir un tir de Modric (23e). Mais peu de temps plus tard, le Barça ouvrait la marque. Suite à un une-deux avec Sergi Roberto, Rakitic se présentait face à Courtois et débloquait la situation en piquant son ballon (26e, 0-1).

Le Real Madrid sans la moindre solution

Surpris, les locaux essayaient alors de réagir mais la frappe puissante de Reguilon passait de peu à côté (32e). Et de l’autre côté du terrain, Courtois sauvait les siens. Après avoir repoussé une tentative de Suarez, le gardien belge s’imposait face à Messi (39e). Finalement, la première période se terminait sur une tête au-dessus de Modric (45e). Au retour des vestiaires, Suarez était envoyé dans la profondeur en contre-attaque pour mettre les siens à l’abri mais l’international uruguayen était repris par Varane et Courtois (52e), alors que Dembélé écrasait un peu trop sa frappe (57e) après une nouvelle tentative de Vinicius pour le Real (56e). Encore une fois très actif ce soir, l’ailier brésilien cherchait à faire la différence mais n’y arrivait pas puisque Lenglet détournait sa lourde frappe (60e). Voyant son équipe en difficulté, Santiago Solari lançait alors Asensio à la place de Bale (62e), après avoir fait sortir Kroos (pour Valverde, 56e).

De son côté, le FC Barcelone tentait toujours de doubler la mise pour se mettre à l’abri. Lancé par Messi, Dembélé croisait cependant un peu trop sa frappe (70e). Ernesto Valverde faisait alors tourner avec les entrées en jeu de Vidal (à la place d’Arthur, 71e) et de Coutinho (à la place de Dembélé, 79e), tandis qu’Isco remplaçait Casemiro (75e) côté madrilène. Dès lors, les occasions étaient de plus en plus rares. Installés devant la surface catalane, les Merengues cherchaient la faille mais la tête de Varane sur un centre venu de la droite terminait dans les gants de Ter Stegen (90e+1). En fin de match, Semedo prenait la place de Busquets (90e+2). Messi essayait lui de tuer le match avec une dernière frappe, mais celle-ci frôlait la lucarne de Courtois (90e+3). Trois jours après son succès en Coupe, le Barça s’imposait donc une deuxième fois de suite au stade Santiago Bernabeu (1-0) !

Retrouvez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Ivan Rakitic (8) l’international croate s’est offert une masterclass. Dans le début de match, il a été disponible et a essayé de combiner avec ses offensifs. Le jeu a penché à droite en première période et il a beaucoup pesé dans ce couloir et a ouvert le score d’un petit piqué sur Courtois (26e). Il a continué son récital avec une superbe passe pour Suarez, seul dans l’axe (38e). Au fur et à mesure du match, il a même réalisé de bonnes interventions défensives, tout en continuant a apporté offensivement. Un match référence pour le Croate.

Real Madrid

Courtois (5) : sur le banc mercredi, le gardien belge a effectué son retour dans les cages. Pas inquiété dans un premier temps, si ce n’est par Suarez finalement signalé hors-jeu (15e), l’ancien portier de Chelsea n’a pas su sortir le ballon piqué de Rakitic (26e). Il s’est ensuite rattrapé en réalisant une double parade face à Suarez et Messi (39e). Auteur d’un nouvel arrêt sur une frappe écrasée de Dembélé (57e), il a également remporté un duel face à Coutinho, lui aussi hors-jeu (90e+2).

Carvajal (3,5) : souvent pris dans le dos par Ousmane Dembélé à cause de nombreuses montées, le latéral droit espagnol a eu du mal en début de rencontre avant de retrouver des couleurs et de sortir notamment un bon centre du Français (15e). Alors que son adversaire a eu un peu moins de ballons, il a pu apporter un peu plus devant mais n’a jamais pesé, lui qui a même récolté un avertissement en fin de match.

Ramos (3) : le capitaine madrilène a laissé un peu d’espace à Luis Suarez avant de se reprendre. Mais sur l’accélération de Rakitic, il a eu trop de retard et le Croate a ouvert le score (26e). En fin de première période, il s’est également légèrement chauffé avec Messi suite à un coup de coude de sa part sur l’Argentin (45e+2). Et en deuxième période, il n’a jamais su se racheter et a réalisé quelques fautes sur des contres catalans, lui valant notamment un carton jaune.

Varane (4,5) : aux côtés de son capitaine, le défenseur français a commencé son match par un sauvetage devant Suarez (11e), avant de tenter sa chance devant (13e). Ensuite, le champion du Monde a réalisé quelques erreurs, comme en laissant Messi suivre une frappe de Suarez repoussée par Courtois (39e). Après la pause, il a tenté de rattraper Suarez pour le gêner (52e), et aurait même pu offrir un point au Real sur un coup de tête cadré (90e+1). Il n’était donc pas le pire défenseur madrilène ce soir.

Reguilon (4) : auteur d’un très bon match mercredi lors de la demi-finale retour de Copa del Rey, le latéral gauche madrilène n’a pas réussi à enchaîner. Il est souvent monté pour apporter du soutien ou tenter sa chance, mais n’a pas eu autant de ballons qu’il y a trois jours. Sa lourde frappe en première période est cependant passée de peu à côté (32e). Et le but barcelonais vient de son côté (26e).

Kroos (3,5) : présent dans l’entrejeu madrilène, l’international allemand est rapidement rentré dans son match en récupérant plusieurs ballons importants et en cadrant une première frappe (13e). Petit à petit, il a cependant levé le pied et s’est beaucoup moins montré que Modric. Après avoir joué quelques minutes au retour des vestiaires, il a finalement laissé sa place à Valverde (56e), auteur d’une bonne rentrée.

Casemiro (4) : présent devant sa défense, le milieu brésilien a tenté de couper les trajectoires des passes adverses mais également de fermer les espaces. Face aux milieux catalans, il a cependant connu plusieurs difficultés. Sur le plan offensif, il a réalisé quelques ouvertures et a même tenté sa chance, sans cadrer (72e). Remplacé par Isco (75e).

Modric (5,5) : sur les trois milieux de son équipe, il est celui qui s’est montré le plus. Auteur d’un bon travail de récupération dans un premier temps, il a failli trouver la faille à deux reprises (23e, 44e). Et durant toute la rencontre, il n’a pas arrêté d’organiser le jeu de son équipe, avec des passes intéressantes, comme vers Benzema, signalé ensuite en position de hors-jeu (49e).

Bale (2,5) : titulaire côté droit à la place de Lucas Vazquez, l’ailier gallois n’a clairement pas saisi sa chance. Après un coup-franc tiré au-dessus en tout début de partie (3e), l’ancien joueur de Tottenham a totalement disparu des radars, puisqu’on a beaucoup plus vu Carvajal dans le même couloir. Absent de nombreuses minutes, il a été remplacé, sous les sifflets du public madrilène, par Asensio (62e), que l’on a peu vu.

Benzema (2,5) : encore une fois aligné à la pointe de l’attaque madrilène, l’avant-centre français a été inexistant. Après une frappe trop croisée (10e), il n’a rien eu à se mettre sous la dent jusqu’à la reprise et un énorme raté devant le but (49e), mais l’ancien Lyonnais était hors-jeu. Comme Bale, il a donc un peu traversé cette rencontre.

Vinicius Jr (5) : très actif et l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid mercredi soir, l’ailier brésilien a remis ça ce soir, mais pas autant. Dos au but, il a fait mal à la défense adverse avec sa vitesse, et a souvent fait la différence. Mais dans la finition, le joueur de 18 ans a encore un peu de mal alors qu’il a beaucoup tenté devant le but (13e, 56e, 60e). Il avait donc les clés du camion avec Modric mais n’a pas réussi à marquer, notamment à cause d’un bon travail de la paire Sergi Roberto-Rakitic.

FC Barcelone

Ter Stegen (6,5) : le portier allemand n’a pas eu grand chose à faire, mais il est resté solide, comme d’habitude. Il a réalisé un premier arrêt sur une frappe fouettée de Kroos, déviée par Alba (13e). Serein balle au pied, il n’a jamais paniqué malgré le pressing de Benzema ou Vinicius. Il a ensuite sorti une frappe de Vinicius (55e), avant de capter face à Benzema (86e).

Roberto (7) : préféré à Semedo dans le couloir droit, le numéro 20 du Barça a justifié sa titularisation. Il a serré Vinicius en première période et s’est permis quelques accélérations dans le couloir, trouvant à plusieurs reprises Rakitic comme sur l’ouverture du score (26e). Il a parfaitement contenu le jeune brésilien est s’est montré très à l’aise dans la relance. Un très bon match pour le Catalan.

Piqué (7,5) : l’international espagnol s’est offert un très gros match. S’il a été mis en difficulté par la vitesse de Vinicius, il a également fait parler son expérience dans les duels avec le Brésilien (20e). Alors que le crack du Real Madrid l’a largué dans le couloir, il a sauvé les siens sur une frappe de Modric en se jetant (22e). Dans l’intégralité du match, il a été très solide, à l’image de son compère de défense.

Lenglet (8) : pour son quatrième Clasico de la saison, le Français a fait un match plein. Il s’est d’abord sacrifié après un bel enchaînement de Varane dans la surface (13e). Il a ensuite réalisé plusieurs interventions défensives importantes par la suite, comme face à Vinicius (31e, 59e). Dans l’intégralité du match, il s’est montré très propre et très à l’aise. Et s’il venait à concurrencer Umtiti dans les prochaines semaines ?

Alba (6,5) : récemment prolongé, le latéral espagnol a été moins en vue dans son couloir. Très disponible en début de match, il a combiné avec Dembélé. Défensivement, il a bien défendu et a sauvé les siens sur une passe tranchante de Modric avant la pause (45e). Même constat au retour des vestiaires face à Bale (53e). Offensivement, il a apporté en seconde période et son centre a failli terminer au fond des filets (58e), avant de réaliser une belle percée (82e).

Busquets (5,5) : titulaire à la récupération, le numéro 5 du Barça a été le moins en vue des trois milieux. Il a connu un début de match difficile avec une faute sur Kroos en bonne position (2e) et un mauvais choix offensif (5e). Mais il est rentré dans sa rencontre et a aidé en terme de conservation de balle, comme à son habitude. Remplacé par Semedo (90e+2).

Arthur (6,5) : le jeune brésilien revenait et s’est offert une bonne prestation. Très présent dans l’entrejeu, il a apporté de la sérénité au jeu catalan lors des phases de conservation. Il a également été capable de mettre de bonnes passes vers l’avant. Un match très intéressant pour son retour. Remplacé par Vidal (71e), qui a apporté toute sa hargne et son envie pendant 20 minutes.

Rakitic (8) : voir ci-dessus

Messi (6,5) : la Pulga a été plus en vue que mercredi. Il a mis de la vitesse dans les attaques catalanes en début de match et s’est offert une belle occasion, mais son petit piqué est passé à côté de la cage madrilène (19e). Ses passes tranchantes ont été très importantes sur les contres, à l’image d’un bon ballon pour Dembélé (34e). Il a tenté un coup-franc qu’il n’a pas cadré (36e), avant de voir sa tentative captée par Courtois (38e). En deuxième période, il a continué d’aimanter les ballons, et sa dernière tentative a flirté avec la lucarne.

Suarez (5,5) : auteur d’un doublé trois jours auparavant, El Pistolero n’a pas réussi à marquer. Il s’est montré en mitraillant Courtois, mais le Belge a sorti une belle horizontale (15e). Il s’est une nouvelle fois illustré en fin de première période, mais Courtois a encore sorti un arrêt (38e). Finalement, il a pesé sur la défense, mais a mal joué certains coups offensifs.

Dembélé (6) : après une excellente performance en Coupe du Roi, il a été moins en vue ce soir. Il a bien combiné avec Alba en début de match (10e). Il a beaucoup pris la profondeur, notamment lors des contres barcelonais. Seulement, il a souvent fait les mauvais choix offensifs, s’enfermant à plusieurs reprises face à Varane (54e). Il a armé sa première frappe mais a buté sur Courtois (56e), avant de trop croiser sa frappe (70e). Remplacé par Coutinho (77e), qui a perdu quelques ballons et qui n’est pas parvenu à apporter offensivement.