Le Real Madrid ne va pas bien. La Casa Blanca peut certes reprendre la tête de la Liga en cas de victoire à Séville (et de faux-pas de l’Atlético), mais la prestation livrée face au Paris Saint-Germain a mis Zinedine Zidane sous pression. De l’autre côté des Pyrénées, l’avenir du Français pourrait d’ailleurs se jouer lors des deux prochaines semaines en cas de mauvais résultats. Souvent cité comme possible solution de secours pour le président Florentino Pérez, José Mourinho est sorti du silence dans des propos relayés par AS.

« Il (le Real Madrid, ndlr) est deuxième ou troisième, non ? Il est près du premier (à 2 points, ndlr). Ce n’est pas mal. Si vous regardez ça de manière pragmatique, il en est là. Il va jouer contre Séville et s’il gagne, il sera devant. Le Barça est derrière et l’Atlético n’a qu’un point d’avance », a-t-il indiqué, avant d’entrer dans le vif du sujet : son retour à la Casa Blanca pour succéder à Zinedine Zidane. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le Special One a botté en touche en demandant plus de respect pour l’homme aux trois Ligue des Champions consécutives.

Mourinho prend des cours d’allemand

« Il y a deux choses. Premièrement, on parle de Zidane, qui est l’un des nôtres. Ça nous arrive tous d’avoir des équipes qui ne vont pas bien. Il faut vivre avec ça. Zidane est dans le monde du football depuis toujours, il sait comment c’est. Deuxièmement, citer mon nom, ça ne me plait pas. Il y a des soucis dans beaucoup de clubs, mais il y a une chose à avoir, c’est le respect », a-t-il fait savoir, avant de poursuivre, laissant entendre qu’il n’est pas intéressé par le poste.

« Je n’aimerais pas y revenir parce qu’il y a un entraîneur et je ne peux pas diriger une équipe qui a déjà un coach. On peut parler du respect du club, mais il y a aussi un entraîneur qui n’est pas n’importe qui. Je suis en dehors de tout ça. J’aimerais que tout s’arrange (au Real Madrid). Je reviendrai (entraîner un club) quand ce sera le moment. Dimanche, j’ai un job avec Sky sur le match de Chelsea. Je ne le fais qu’une fois pas mois. Et aujourd’hui, j’apprends l’allemand au cas où j’entraîne là-bas un jour. » Une dernière phrase qui ne manquera pas de faire réagir outre-Rhin.

