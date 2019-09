Il est le dernier, avec Takefusa Kubo, d’une longue série de joueurs prometteurs recrutés par le Real Madrid depuis des années déjà, en Espagne, en Europe et même à travers le monde. Certains, comme Marco Asensio, Vinicius Junior ou Jesus Vallejo (actuellement prêté à Wolverhampton), ont finalement réussi à se faire une place dans l’équipe première. D’autres, enchaînent les prêts, à l’image de Martin Odegaard, brillant avec la Real Sociedad. Pour d’autres, comme Lucas Silva ou Théo Hernandez, ça c’est bien moins passé. Quel chemin prendra donc Rodrygo, qui a tout de même coûté 45 millions d’euros au club de la capitale espagnole ? Seul l’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, on peut se demander à quoi joue le Real Madrid avec lui.

Il n’a pour l’instant pas disputé la moindre minute avec l’équipe première en rencontre officielle. Ce qui peut sembler tout à fait normal. Après tout, on parle d’un jeune joueur qui arrive dans un nouveau pays et où la concurrence est assez rude aux postes offensifs, sur les ailes notamment où on retrouve des joueurs comme Eden Hazard, Vinicius Junior, Lucas Vazquez et Gareth Bale, entre autres. Pourtant, Zinedine Zidane le considère bien un joueur de l’équipe première à part entière, et ce alors que le Brésilien s’était dit prêt à évoluer avec le Castilla dans un premier temps lors de sa présentation : « Rodrygo est un joueur de l’équipe première. En interne, nous savons parfaitement ce que nous faisons avec lui. Ce sont mes décisions. Tout dépend de l’équipe première. Tu verras demain, en fin de semaine, il peut jouer avec le Castilla. Nous sommes contents de lui, il est heureux d’être ici avec l’équipe première et quand il devra jouer avec le Castilla, il sera heureux ».

Il n’a joué qu’un match cette saison

Si la question a été posée à l’entraîneur français ce mardi en conférence de presse, c’est parce qu’il ne joue pas non plus avec le Real Madrid Castilla. On peut le dire, Rodrygo a le cul entre deux chaises. S’il ne peut pas accumuler du temps de jeu avec l’équipe B du club merengue en D3, c’est parce qu’il doit constamment être à disposition de Zinedine Zidane si ce dernier décide de faire appel à lui. Sauf que c’est rarement le cas. Le week-end dernier par exemple, il n’a pas pu être retenu par Raúl, entraîneur du Castilla, parce qu’il devait rester à Madrid au cas où le coach de l’équipe première fasse appel à lui. Finalement, Zizou ne l’a pas inclus dans son groupe, et le Brésilien aura passé son week-end chez lui. Il n’a été dans le groupe du Français qu’à deux reprises, contre Levante en Liga et face au PSG en Europe. Au total, il n’aura que joué 90 minutes cette saison, lors de ce match des espoirs madrilènes contre Langreo, où il aura d’ailleurs manqué un pénalty, qu’il avait lui même provoqué. Les commentaires concernant sa prestation ont cependant été assez positifs dans la presse madrilène.

« C’est un joueur de l’équipe première, quand ils nous disent qu’il doit venir avec nous on est enchanté de l’avoir », expliquait récemment Raúl, qui a parlé de lui comme d’un joueur « de grande classe ». Pas le meilleur contexte pour s’épanouir et gagner en expérience donc, d’autant plus que son compatriote Vinicius Junior avait lui par exemple disputé bon nombre de matchs avec l’équipe B merengue avant d’être promu. Totalement remis de ses quelques soucis physiques de tout début de saison, Rodrygo a besoin de temps de jeu. Il est vrai que Zinedine Zidane se montre généralement assez prudent avec les jeunes joueurs, mais il est difficile de comprendre pourquoi il ne le laisse définitivement pas sous les ordres de Raúl s’il ne compte pas sur lui pour le moment. Le Real Madrid avait refusé de le prêter lors du dernier mercato estival, ce qui fut pourtant le cas de Kubo, mais les plans de la direction seront peut-être différents en janvier si la situation ne change pas pour le joueur formé à Santos...

