Match au sommet à Madrid ce samedi. Le Wanda Metropolitano sera le théâtre du derby entre l’Atlético de Diego Simeone et le Real de Zinedine Zidane, comptant pour la 7e journée de Liga. « Nous avons un match à gagner demain, nous allons tout faire pour. On ne change pas notre philosophie. Demain, on aura du mal contre un rival très bon, eux aussi auront des difficultés face à nous », a lancé Zinedine Zidane ce vendredi midi en conférence de presse depuis Valdebebas.

Le coach merengue, confiant et sûr de ses hommes, espère notamment voir à l’oeuvre Eden Hazard. Encore discret après un transfert d’envergure à digérer (il a tout de même coûté 100 M€), une préparation estivale poussive et une blessure à la cuisse, le Belge n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent (3 apparitions toutes compétitions confondues). Malgré tout, le technicien madrilène ne s’inquiète pas, persuadé que le Diable Rouge répondra présent.

« Nous savons qu’Eden va répondre présent »

« Ce sont des joueurs qui sont prêts pour ces matches, pour être bons dans des grands rendez-vous. Je ne doute pas qu’Eden sera prêt pour ce match », a-t-il assuré face aux journalistes. Qu’on se le dise, si l’influence de l’ancien Lillois, qui s’est dit pressé de défier son ancien partenaire Diego Costa, tarde à se faire vraiment sentir sur le jeu de la Casa Blanca, l’entraîneur tricolore conserve une totale confiance en lui.

« Nous savons quel joueur nous avons. Nous savons qu’il va répondre présent, il l’a fait à Séville (0-1, 6e journée). Tout le monde attend beaucoup plus de lui, il le sait. Nous sommes derrière lui, match après match, il va être le joueur que nous voulons pour ce Madrid », a-t-il conclu sur le sujet. Le message est passé. Quoi de mieux qu’une prestation XXL dans un derby pour définitivement se faire adopter par son nouveau club. À Eden Hazard de jouer.

