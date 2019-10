À 26 ans, après une saison 2018/2019 passée à se partager le statut de gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain avec Gianluigi Buffon, Alphonse Areola pensait pouvoir enfin s’installer durablement dans le but parisien après le départ de l’Italien. Malheureusement pour lui, le club de la capitale a choisi de recruter Keylor Navas. Un concurrent trop fort pour l’international tricolore qui alors choisit, un peu à la surprise générale, de faire le chassé-croisé avec le Costaricain.

Prêté au Real, Areola a-t-il pris un risque, notamment pour sa carrière en bleu, en acceptant de rejoindre une équipe où Thibaut Courtois fait office de titulaire inamovible ? Interrogé lors de sa présentation, le néo Madrilène soulignait surtout son envie de profiter à fond de la chance de pouvoir évoluer dans une écurie aussi prestigieuse que la Casa Blanca. « À moi de profiter de tout ça. Après, il y a une hiérarchie bien établie, à moi de répondre présent. J’ai l’occasion aussi de me montrer à l’entraînement. On verra. » Évasif sur le discours tenu par Zinedine Zidane à propos de la concurrence avec le Belge, Areola avait profité du gros coup de mou de son nouveau coéquipier pour grappiller du temps de jeu.

Une chance qu’il a rapidement saisie face à Osasuna, match (victoire 2-0) à l’issue duquel sa prestation avait été encensée par la presse locale. Un bon point confirmé juste après par de nouveaux arrêts déterminants en Ligue des Champions face au Club Brugge (2-2), après la première période catastrophique de Courtois, sorti à la pause pour des maux d’estomac. Quatre jours plus tard, l’euphorie est quelque peu retombée. Opposé à Grenade au Bernabéu, le Real Madrid s’est imposé 4-2, mais Areola s’est sorti du match après une grosse bévue ayant provoqué un penalty.

Prochain match en 2020 pour Areola ?

Défendu publiquement par Zidane, le champion du monde 2018 n’a plus rejoué. Courtois a repris du poil de la bête, notamment contre Galatasaray, rencontre à l’issue de laquelle l’ex-Blue a été qualifié de sauveur de la nation par son entraîneur. Résultat : Areola a retrouvé sa place de remplaçant. Rien de surprenant en soi puisque c’est le scénario qui était prévu au départ. Sauf que AS souligne que le retour en grâce de Courtois risque fort de promettre un long hiver sur le banc de touche à Areola. En effet, le quotidien indique que ZZ n’aurait aucunement envie de procéder à une rotation entre ses gardiens, si Courtois ne flanche pas (suivez d’ailleurs le match Real Madrid-Leganés ce soir sur le live commenté de notre site).

Un détail à prendre très au sérieux pour Areola puisque si le belge maintient son niveau, la seule fenêtre disponible sera les matches de Coupe du Roi. Or Madrid n’entrera dans la compétition qu’à partir de janvier prochain. À l’heure où Didier Deschamps doit dévoiler sa liste pour les matches face à la Moldavie et l’Albanie (éliminatoires de l’Euro 2020) le 7 novembre prochain, Areola pourrait donc ne plus rejouer avant 2020. Une situation que l’intéressé avait brièvement évoquée lors de sa présentation, admettant que cela pourrait finir par se retourner contre lui. « C’est vrai que si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, ça va être compliqué avec la sélection, mais c’est à moi de tout donner ». Et si sa présence au sein des Bleus lors du prochain rassemblement tricolore ne semble pas (encore) remise en cause, sa situation au début de l’année 2020 sera sûrement scrutée avec attention. Car à six mois du coup d’envoi de l’Euro, le temps sera compté pour Areola.