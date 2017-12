« Je ne regrette pas du tout, je suis ici pour prendre des décisions. Si on marque en première période, le match est différent. Je sais que demain je vais me faire tailler mais c’est le football. Je ne vais pas changer ce que je pense et ce que je fais. C’est une décision à moi et je la défends avec toute ma force. L’explication c’est que c’est moi qui prend les décisions en tant que coach et j’ai décidé de mettre Mateo sur le terrain et Isco sur le banc ». Tels étaient les propos de Zinedine Zidane hier après-midi en conférence de presse, tentant de justifier un de ses choix les plus contestés : celui d’aligner Kovacic en lieu et place d’Isco.

« Zidane au coin », titre ainsi Marca dans sa une du jour, laissant entendre que le Français doit réfléchir à sa façon de gérer l’équipe et à sa tactique : « le Barça fait danser un Real Madrid méconnaissable, victime d’erreurs tactiques ». « L’artisan d’un 2017 inoubliable a naufragé contre le Barça de Valverde, interventionniste dans son schéma à travers de Paulinho. Le Français a voulu neutraliser Messi. Est-ce que ça a fonctionné ? Clairement pas », lit-on dans le journal. « Pourquoi Zidane voudrait des recrues s’il ne va rien changer ? Pourquoi il voudrait des recrues s’il laisse Ceballos, Llorente et Vallejo en dehors des groupes ? Pourquoi il voudrait des recrues si ce sont toujours les mêmes qui vont continuer à jouer », peut-on lire dans un article d’opinion du même média.

Benzema, le joueur le plus critiqué

Sa gestion du cas Benzema, qu’il défend « à mort » selon ses propres propos, commence aussi à lui coûter cher, alors que son compatriote est le joueur le plus touché par les critiques. S’il n’a pas forcément été le plus mauvais samedi, l’attaquant français en prend pour son grade. « Les statistiques le mettent en évidence : seulement deux buts en Liga et 14 buts en compétition officielle sur toute l’année 2017. Des numéros indignes d’un numéro 9 du Real Madrid », peut-on lire dans un article du quotidien AS.

« Les noms propres de la défaite du Real commencent par le B de Benzema. Le poteau lui a enlevé le but. Ces quelques centimètres auraient caché un nouveau match à oublier pour le Français, qui n’a pas participé au jeu et n’a pas créé de danger », lit-on sur Marca. « Zidane continue de s’obstiner maladivement avec Benzema et la seule réponse qu’il reçoit de la part de son protégé est une série de désastres. [...] Il a dit beaucoup de fois que Karim apporte au groupe plus de choses que les buts, mais cette excuse ne marche plus puisqu’il ne passe plus, ne marque plus et ne court plus », écrit le journaliste Antonio Romero dans AS, dans son article titré « Benzema ou jouer à dix ». Passé à côté d’une belle opportunité de faire taire les critiques, la situation risque de considérablement se compliquer pour Benzema après ce match...