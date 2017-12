14 points. C’est le total de points qui sépare le FC Barcelone du Real Madrid après la victoire des Blaugranas en terres madrilènes (3-0). Les troupes d’Ernesto Valverde ont pris le dessus en deuxième période après quarante-cinq minutes légèrement dominées par les Merengues. Zinedine Zidane, qui essuie d’ailleurs déjà des premières critiques dans Marca notamment, était donc attendu en conférence de presse pour réagir à ce gros coup dur avant la période des fêtes.

« On est mal parce que c’est une défaite qui fait mal mais en même temps on ne va pas baisser les bras. Vous pouvez en être sûrs. On doit se reposer une semaine et on va revenir plus fort qu’avant. Le Real Madrid n’abdique jamais. C’est un moment compliqué. On pourrait dire qu’on ne méritait pas ça, mais le football est comme ça. Je ne peux pas être content de la façon dont nous avons perdu, mais j’ai confiance en mes joueurs. Ce qu’ils ont fait jusqu’ici est phénoménal, mais aujourd’hui, on est bien emmerdés », a lancé l’entraîneur des Merengues

Le choix Kovacic expliqué

Parmi les premières critiques qui commencent à fuser dans les médias madrilènes et les réseaux sociaux : le choix d’avoir titularisé Kovacic en lieu et place d’Isco : « je ne regrette pas du tout, je suis ici pour prendre des décisions. Si on marque en première période, le match est différent. Je sais que demain je vais me faire tailler mais c’est le football. Je ne vais pas changer ce que je pense et ce que je fais. C’est une décision à moi et je la défends avec toute ma force. L’explication c’est que c’est moi qui prend les décisions en tant que coach et j’ai décidé de mettre Mateo sur le terrain et Isco sur le banc ».

« Après, vu comment s’est déroulé le match, je n’ai pas pu compter sur Isco. J’avais prévu le double changement et ça n’a pas pu se faire. J’ai mis Nacho à la place de Karim et après Bale et Asensio en infériorité numérique », a ajouté le Français. Reste maintenant à voir si ces réponses serviront à convaincre les plus sceptiques. Mais une chose est sûre, cette défaite va forcément laisser des traces du côté de Madrid, pour Zidane mais aussi pour certains joueurs qui ont livré une prestation très moyenne, à l’image de ses compatriotes Raphaël Varane ou Karim Benzema.