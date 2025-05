National : Versailles et Bourg-en-Bresse réagissent aux accusations de "match arrangé"

La FFF a ouvert une enquête disciplinaire pour suspicion de match truqué après la victoire 3-0 de Versailles contre Bourg-en-Bresse, le 25 avril, lors de la 31e journée de National, selon Le Parisien. Le contexte du match – une mauvaise série pour Versailles, un enjeu nul pour Bourg – et une lettre anonyme ont éveillé les soupçons. Trois joueurs de Bourg et l’entraîneur de Versailles, Jordan Gonzalez, passé par Bourg récemment, sont visés. Informés via la plateforme Footclub, les deux clubs expriment leur stupéfaction face au manque d’explications.

Ce lundi matin, Bourg-en-Bresse a fermement rejeté toute implication, affirmant collaborer pleinement avec la FFF pour faire la lumière sur une affaire jugée « non fondée à ce stade ». À Versailles, l’indignation est palpable. Le club affirme n’avoir reçu aucun élément concret et dénonce un « procédé déloyal » ainsi qu’un manque de débat contradictoire, malgré des demandes envoyées dès le 16 mai. L’enquête, révélée dans la presse avant d’être notifiée aux clubs, suscite un profond sentiment d’injustice à Versailles, où l’on craint une atteinte durable à l’image d’un club en pleine croissance. Affaire à suivre.