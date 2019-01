« Le fait que je n’ai pas opté pour le PSG mais pour le Barça, c’est purement parce que c’est le Barça. » Cette phrase, lâchée par Frenkie de Jong au journal néerlandais De Telegraaf, ravira autant les fans blaugranas qu’elle frustrera les supporters parisiens. Après de longues semaines de négociations, de revirements et de réflexion, le jeune milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam a choisi de signer pour le FC Barcelone, où il jouera à partir de la saison prochaine. Le PSG a bel et bien tout tenté pour arracher la signature du prodige de 21 ans mais s’est finalement incliné.

Dans son édition du jour, le journal pro-Barça Mundo Deportivo revient sur les coulisses du transfert qui a agité l’état-major catalan. Et pour cause, le président Josep Maria Bartomeu en a fait une affaire personnelle. Après l’échec Griezmann, il était conscient de ne pas avoir droit à l’erreur auprès des socios. « Si ça se passe mal, ils me tueront », aurait-il lâché, en substance, aux dirigeants présents avec lui jeudi dernier lorsqu’ils se rendaient à Amsterdam pour convaincre le joueur. Ce jour-là, Pep Segura, Eric Abidal et Bartomeu s’étaient déplacés pour parler au joueur et pour toucher la fibre sentimentale. Sur la connexion entre les joueurs néerlandais et le Barça, sur son temps de jeu, sur sa future importance au sein du club catalan.

La réunion de 3 heures qui a tout changé

Jusqu’à cet instant, Frenkie de Jong était plutôt favorable à une signature à Paris, où il estimait bénéficier de plus de place pour s’imposer. Alors qu’il avait regardé attentivement la liste des milieux de terrain présents dans l’effectif barcelonais et craignait de voir sa progression freinée… La conversation avec de Jong a duré trois heures, dans un hôtel. Le lendemain, c’était au tour du PSG de venir livrer ses arguments mais la tendance avait déjà changé et le discours des Espagnols avait touché juste. D’un point de vue financier, de Jong s’était mis d’accord avec les deux clubs et il a donc pris sa décision sur des bases purement sportives et affectives. Il a ensuite communiqué son choix à son agent, Ali Dursun, qui s’est rendu au Camp Nou pour voir Barcelone-Leganés dimanche dernier et rencontrer la direction blaugrana. Il leur a expliqué que son poulain avait définitivement choisi le club catalan et qu’ils pouvaient désormais conclure le deal.

Cela n’a pas empêché le club catalan d’avoir peur jusqu’au bout, à savoir hier mercredi. Comme l’écrit Mundo Deportivo, « Bartomeu savait que Nasser Al-Khelaïfi se préparait à torpiller à la dernière minute les négociations du Barça. Et torpiller en langage PSG signifie mettre la seule chose que vous possédez : de l’argent et encore plus d’argent ». Le FC Barcelone n’a donc pas souhaité officialiser la chose avant d’avoir bien tout bouclé et a enfin pu annoncer la nouvelle à ses supporters mercredi, non sans satisfaction.