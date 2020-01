Hasard ou coïncidence, une fois encore, les journaux espagnols et français évoquent le feuilleton Neymar (28 ans) de concert. Si Le Parisien évoque ce mardi la possibilité d’une prolongation de contrat pour l’international brésilien au Paris SG sous certaines conditions, Mundo Deportivo, de son côté, développe une autre information concernant l’astre auriverde.

Le quotidien sportif espagnol explique en effet dans son édition du jour qu’Antoine Griezmann (28 ans) est favorable au retour du crack de la Seleção du côté du FC Barcelone cet été. Selon des sources proches du champion du Monde 2018 contactées par MD, ce dernier ne verrait aucun inconvénient à voir revenir le natif de Mogi das Cruzes au Camp Nou, avec qui il s’entend par ailleurs très bien.

Griezmann veut jouer avec la MSN

Même si un tel transfert hausserait encore un peu plus le niveau de la concurrence au sein de l’attaque blaugrana, l’international tricolore, conscient qu’un tel renfort apporterait forcément au groupe, considère qu’il est capable de jouer avec la fameuse MSN. MD rappelle d’ailleurs qu’après des débuts poussifs la relation entre le Français et Lionel Messi et Luis Suarez est bien meilleure désormais. Le journal parle même d’adaptation parfaite.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Barça, le natif de Mâcon sait qu’il représente un investissement sur le long terme pour les Catalans. Il ne se fait pas de soucis pour l’avenir et se verrait volontiers partager la tête d’affiche avec Ney lorsque Messi et Suarez - qui auront tous deux 33 ans cette année - prendront du recul. Un nouvel argument, si besoin était, pour relancer encore un peu plus le feuilleton Neymar de l’autre côté des Pyrénées.