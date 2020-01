Le 2 janvier dernier, Neymar faisait de nouveau les Unes des quotidiens sportifs européens. Mais avec des sons de cloche différents. Du côté français, on assurait alors qu’il se sentait épanoui à Paris tandis que, côté espagnol, on expliquait qu’un retour au FC Barcelone était toujours la priorité du Brésilien. Plus la saison va avancer, plus il va devoir se décider, alors qu’il va entrer dans ses deux dernières années de contrat. Et à en croire Le Parisien, une prolongation de contrat n’est plus à exclure.

« Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir », a expliqué un proche du joueur au quotidien français. La prolongation de contrat du joueur de 27 ans est donc une possibilité. Il faudra aussi que le club de la capitale réalise une excellente saison, avec forcément un long parcours en Ligue des Champions...