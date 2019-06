Le feuilleton Neymar (27 ans) agite l’Espagne et l’Europe du football depuis plusieurs semaines déjà. Un retour du Brésilien au FC Barcelone est dans les tuyaux. Le club catalan serait même en train de négocier avec le Paris SG pour trouver le moyen de récupérer l’international auriverde. On parle même de monnaies d’échange (Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho).

Ce jeudi, pour la première fois, le Barça s’est exprimé publiquement sur le sujet. Le vice-président blaugrana Jordi Cardoner était présent en conférence de presse et il n’a pu échapper aux questions sur cette affaire. « Il est faux de dire que nous voulons faire revenir Neymar et avons ouvert les négociations. Ce que j’ai lu, entendu, c’est que Neymar veut revenir à Barcelone, pas l’inverse. Ce transfert n’est pas sur la table aujourd’hui. On verra », a-t-il lâché.

Quelques instants plus tard, relancé sur la question, le bras droit de Josep Maria Bartomeu a clairement enfoncé le clou. « J’entends dire que nous avons recruté Neymar, c’est faux, nous n’avons recruté personne. Nous n’avons pas maintenu le contact avec lui », a-t-il lancé, parlant surtout de l’envie du natif de Mogi das Cruzes de revenir au Camp Nou.

« Je ne suis pas surpris que Neymar veuille revenir »

« Je ne suis pas surpris que Neymar veuille revenir. Il y a peu de clubs comme le Barça. C’est déjà arrivé. Certains sont partis et sont revenus comme Cesc, Piqué... . Neymar, comme beaucoup d’autres joueurs, veut évoluer à Barcelone », a-t-il expliqué, rappelant toutefois que les circonstances de son départ, à l’été 2017, lui restaient toujours en travers de la gorge.

« Il y a beaucoup de choses qui m’ont déplu lors de son départ, il y aurait beaucoup de choses à régler. Neymar est un grand joueur, mais il faut aussi prendre en compte les circonstances de son départ, si un jour la possibilité de son retour se présente réellement », a-t-il conclu. Le décor est planté. Si l’affaire n’est donc pas encore officiellement sur les rails, le Barça a donc tracé les conditions de sa réalisation. Le feuilleton est bel et bien parti pour durer.

