Malgré une longue période sans transfert majeur, le Real Madrid s’était fait une réputation de club phare du mercato. Bien avant les transferts de Paul Pogba à Manchester United (1075 M€) ou de Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€) au Paris Saint-Germain, la Casa Blanca détenait les deux joueurs les plus chers de l’histoire du ballon. A savoir Cristiano Ronaldo, arraché aux Red Devils pour 94 M€, et le désormais indésirable Gareth Bale, arrivé en provenance de Tottenham pour 101 M€.

Le Gallois reste d’ailleurs le joueur pour lequel le Real Madrid a payé le plus gros transfert sec (nous ne prenons pas en compte les divers bonus), et ce, malgré le désir madrilène de réaliser un mercato estival 2019 de grande envergure. En effet, les deux premiers renforts, Eder Militão et Luka Jovic, ont coûté respectivement 50 M€ et 60 M€. Pas de quoi intégrer le top 3 des 10 recrues les plus chères de l’histoire du club. Néanmoins, l’ancien défenseur de Porto entre au huitième rang, tandis que son nouveau coéquipier serbe se hisse en sixième position.

Bale reste le plus cher

Vous l’aurez compris, ce classement devrait évoluer assez régulièrement au fil du mercato, notamment en raison des nouveaux tarifs en vigueur. Pour preuve, l’entrée la plus remarquée est bien évidemment celle d’Eden Hazard. Grand admirateur de la Casa Blanca depuis des années, le Belge a enfin pu réaliser son rêve. Un rêve qui a coûté 100 M€ aux Merengues. Un prix peu élevé au regard de la valeur sportive du Diable Rouge (Madrid a profité du fait qu’il ne restait plus qu’un an de contrat au joueur).

Mais suffisant pour permettre à Hazard de devenir le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club, devant Cristiano Ronaldo ! Il pourrait même devancer le Gallois en fonction des différents bonus inclus dans son contrat. De quoi éjecter Vinicius Junior (45 M€) du top 10. Et ça devrait encore bouger puisque le Lyonnais Ferland Mendy est annoncé tout proche du Bernabéu en échange d’un chèque de 50 M€ minimum. Sans oublier d’autres dossiers très coûteux (Pogba, Eriksen, voire Mbappé) que le Real Madrid espère également boucler d’ici la fin du mercato.

Les 10 joueurs les plus chers de l’histoire du Real Madrid

​​Gareth Bale : 101 M€​

Eden Hazard : 100 M€

​Cristiano ​Ronaldo : 94 M€​

​Zinedine Zidane : 75 M€​

​James Rodriguez : 75 M€​

​​Kaka : 67 M€​

​​Luka Jovic ​ : 60 M€

​​Luis Figo : 60 M€​

​​Eder Militao : 50 M€​

​​Rodrygo : 45 M€​

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10