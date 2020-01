Cet hiver, le FC Barcelone cherche à renforcer son secteur offensif, notamment depuis l’annonce de la longue absence de Luis Suarez. Mais faute de liquidités, le club catalan souhaitaient également finaliser plusieurs ventes lors des derniers jours du mercato. On pense bien sûr à Ivan Rakitic, Aben Ruiz et à Carles Pérez. Ce dernier était d’ailleurs annoncé tout proche de l’AS Roma ces jours-ci. Une rumeur qui est devenue réalité ce jeudi 30 janvier.

« Le FC Barcelone et l’AS Roma ont trouvé un accord pour le prêt de Carles Pérez jusqu’au 30 juin pour un montant de 1 million d’euros. Le club italien va payer le salaire du joueur et sera obligé de payer 11 M€ + 3,5 M€ de bonus une fois le prêt terminé. De plus, le FC Barcelone dispose d’une option préférentielle en cas de future vente du joueur. Le FC Barcelone voudrait publiquement remercier Carles Pérez pour son implication et son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour son avenir », peut-on lire sur le communiqué publié par le Barça.

Prêté jusqu’à la fin de la saison, Pérez signera ensuite un contrat jusqu’en 2024, une fois que l’option d’achat obligatoire de 11 M€ sera levée, rapporte le club de la Louve. Issu de la Masia, Pérez quitte donc son club formateur pour tenter sa première expérience à l’étranger. Apparu à onze reprises cette saison en Liga sous le maillot blaugrana, l’ailier permettra-t-il au Barça de tenter un dernier coup grâce à l’argent récolté ?