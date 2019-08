Neymar n’était pas présent sur la pelouse du Roazhon Park dimanche soir avec le PSG. Par contre, il est partout en Espagne, sur les Unes des quotidiens sportifs ibériques. Mundo Deportivo, Sport et As affichent de nouveau le visage de Neymar en raison de nouvelles informations. Côté barcelonais, la nouveauté est toute relative car il est une nouvelle fois rappelé que le joueur souhaite absolument revenir en Catalogne. Pour Sport, le Barça reste cependant ferme sur ses positions et ne propose au PSG qu’un prêt avec option d’achat.

Après le départ de Coutinho au Bayern Munich, seul Ivan Rakitic est considéré comme échangeable par les dirigeants barcelonais... Une nouvelle rencontre entre les représentants du club catalan et Leonardo est prévue. Certains médias évoquaient la date d’aujourd’hui. Mais à force de jouer avec les nerfs parisiens, le Barça risque de tout perdre. Le journal pro-Real Madrid As évoque la « contre-attaque » du club merengue. En effet, les contacts se seraient multipliés entre les deux parties ces derniers jours.

L’option James Rodriguez revient fort

Le PSG aurait demandé Vinicius et Raphaël Varane dans l’échange, selon les informations de Téléfoot. Le journal madrilène expose d’autres solutions discutées, comme l’intégration du gardien Keylor Navas, qui plait au PSG, ou celle de James Rodriguez. Initialement repoussée, l’option James aurait repris de l’épaisseur et le club francilien serait désormais ouvert à l’arrivée du Colombien, dont le Real Madrid souhaite se débarrasser. Contrairement à Benzema, Isco ou Gareth Bale, qui va finalement rester.

Une chose est certaine, le PSG préférerait s’entendre avec le Real Madrid, qui dispose de plus de liquidités. Alors que les relations sont difficiles avec le Barça, elles sont cordiale avec l’entité madrilène. Surtout, le journal As rappelle que Neymar s’est bien gardé de publiquement déclarer son amour pour le Barça, histoire de ne pas insulter l’avenir. Car il serait tout autant ravi d’évoluer pour le Real Madrid...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10