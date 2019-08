Si le feuilleton Neymar était une série, on pourrait dire que ses producteurs sont particulièrement productifs puisque chaque jour nous apporte de nouveaux épisodes. Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone n’avait pas abandonné, même si le départ de Philippe Coutinho fait perdre aux Catalans un atout considérable pour convaincre l’état-major parisien. Et si en Catalogne on veut donc toujours croire à un rapatriement du Brésilien, à Madrid on attend, tapi dans l’ombre...

Comme l’explique Téléfoot, le Barça réfléchit à de nouvelles propositions pour convaincre les Parisiens de lâcher celui qui s’est entraîné avec le reste du groupe ce samedi. Le PSG est toujours sur Nelson Semedo et Dembélé, mais ce dernier ne voudrait pas quitter le club, alors que les discussions continuent entre Franciliens et Catalans. Mais il n’y a pas qu’avec le Barça que Paris discute, puisque les décideurs parisiens maintiennent aussi des conversations avec le Real Madrid.

Le PSG veut ramener Raphaël Varane au Parc des Princes

Son cas divise à Madrid, puisque si Zinedine Zidane n’est pas forcément fan du joueur, le président Florentino Pérez l’est bien. Le club de la capitale est prêt à proposer de l’argent plus un ou plusieurs joueurs en échange, et a justement déjà formulé une offre avec Gareth Bale dans le deal. Pas de quoi convaincre les Parisiens. Ces derniers veulent Raphaël Varane ou Vinicius Junior, mais hors de question pour Pérez de lâcher ces deux joueurs. Il serait en revanche prêt à inclure James Rodriguez dans l’opération.

Thibaut Courtois, qui ne souhaite pas quitter le Real Madrid, et Keylor Navas, qui pourrait lui faire partie du deal, sont aussi revenus dans les discussions entre les deux formations. Reste également à voir la somme d’argent que les Merengues sont capables - ou prêts - à mettre sur la table, sachant qu’ils pourraient également signer de gros chèques dans d’autres opérations comme Paul Pogba. Le joueur brésilien lui, toujours selon Téléfoot, n’a qu’une envie : partir.

