Au début, personne au FC Barcelone n’y croyait. Face à l’intérêt répété du Paris Saint-Germain pour Neymar, le club blaugrana se pensait à l’abri des assauts franciliens grâce au contrat en béton de sa star brésilienne. Doté d’une clause libératoire de 222 M€, le bail de l’international auriverde semblait suffisamment blindé pour refroidir les ardeurs des courtisans du joueur. Un montant que le Barça avait alors jugé assez élevé pour dissuader tout club ayant peur de ne pas respecter les règles du fair-play financier. La suite, on la connaît.

Et si aujourd’hui les Blaugranas ont toutes les peines du monde à recruter un remplaçant à Neymar malgré l’énorme apport de 222 M€, El Confidencial nous apprend que ce tremblement de terre sur le mercato a également été ressenti du côté de Madrid. En clair, le Real Madrid a désormais pris conscience que le système de clause libératoire en vigueur de l’autre côté des Pyrénées pourrait lui jouer de vilains tours si l’un des nouveaux riches du football européen décide de s’offrir un crack de la Liga.

Blinder Isco et surtout Asensio

Pour se protéger, le président de la Casa Blanca Florentino Pérez a donc décidé de blinder ses meilleurs éléments par des clauses « anti-cheikh », en référence aux propriétaires du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Si le Portugais Cristiano Ronaldo n’est pas concerné par cette mesure étant donné que sa clause libératoire est déjà de 1 milliard d’euros, le média espagnol indique que Pérez a fait des cas Isco et Asensio ses deux priorités. Jeunes et très talentueux, Isco (25 ans) et Asensio (21 ans) représentent le futur doré de la Casa Blanca.

Le désir des dirigeants madrilènes est donc de revoir les clauses libératoires de ses deux joueurs et de les fixer à 500 M€, comme cela avait été fait pour Modric, Kroos et Ceballos. De quoi s’éviter donc tout mal de tête, même si le Real avait déjà prévu de blinder Isco, les deux parties étant sur le point d’officialiser une prolongation de contrat. Concernant Asensio, nouveau phénomène merengue, l’ancien joueur de Majorque négocie lui aussi une prolongation jusqu’en 2023. Mais avec une clause à 80 M€, on comprend mieux pourquoi Florentino Pérez s’active plus que jamais pour finaliser au plus vite ce nouveau contrat.