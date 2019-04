Mariano Diaz en rêvait, le Real Madrid l’a fait. L’été dernier, l’attaquant âgé de 25 ans n’avait pas caché son mal-être malgré une belle saison du côté de l’Olympique Lyonnais. Une saison qu’il avait terminée avec 21 buts et 7 passes décisives en 45 rencontres toutes compétitions confondues. Mais les Gones ont dû se résoudre à laisser filer un joueur qui a été remplacé (et plutôt bien) par Moussa Dembélé depuis. De son côté, le natif de Barcelone est retourné au sein de la Casa Blanca malgré l’appel du pied de Séville. « Mon agent a parlé de ce sujet avec le club. Le FC Séville était intéressé par moi et j’en étais reconnaissant, mais juste après, le club de mes rêves, le Real Madrid, est arrivé et j’y joue maintenant. Vous savez que mon équipe de cœur est le Real Madrid ».

Mais depuis son retour, Mariano est plus proche du cauchemar que du rêve. Après avoir frappé un grand coup en marquant un but sublime pour son premier match face à l’AS Roma, l’hispano-dominicain n’a plus vraiment brillé. Que ce soit avec Julen Lopetegui, Santiago Solari et maintenant Zinedine Zidane, le footballeur né en 93 est considéré comme un remplaçant. Sur les 17 fois qu’il est apparu sur le terrain cette saison, il n’a été titularisé seulement que deux fois. Deux, c’est aussi le nombre de buts qu’il a inscrit depuis son retour sous le maillot des Merengues. Le premier était face à la Roma donc (19 septembre). Cinq mois après, il a marqué le second face à Alavès (3 février). Depuis, plus rien.

Un avenir en question

Si le joueur n’a pas été épargné par les blessures cette année, il n’a, pour le moment, pas répondu aux attentes placées en lui. Et elles étaient grandes. Suffisamment d’ailleurs pour que 77% des supporters du Real Madrid interrogés par AS le 21 septembre dernier préfèrent le voir titulaire à la place de Karim Benzema. Mais comme tous les attaquants passés au club ces dernières saisons, le numéro 7 madrilène n’a pas réussi à déloger KB9, qui affiche une forme exceptionnelle en 2019 (15 réalisations). Et les affaires de Mariano ne devraient pas vraiment s’arranger.

Une source proche de l’écurie espagnole nous a indiqué que le Real Madrid ne devrait pas compter sur lui a priori la saison prochaine. Une tendance qui se confirme. Hier, AS a indiqué que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu voudraient continuer avec Karim Benzema et envisageraient de rapatrier Raul de Tomas, dont le prêt au Rayo Vallecano est une réussite (13 buts en 28 matches de Liga). Ce dernier deviendrait la doublure du Français. La porte devrait donc s’ouvrir pour Mariano, dont le contrat à Madrid prend fin en juin 2023. Après avoir déjà tenté une expérience à l’étranger à Lyon, l’attaquant de 25 ans privilégiera-t-il l’Espagne ? L’été dernier, le FC Séville avait tenté le coup. Cet hiver, le Bétis avait aussi des vues sur lui. Les prochaines semaines seront agitées pour Mariano Diaz.