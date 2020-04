La question n’est pas de savoir si Martin Ødegaard (21 ans) reviendra au Real Madrid mais plutôt quand. La saison dernière, l’enfant star du football mondial qui avait rallié les Merengues en 2015 alors qu’il n’était âgé que de 16 ans s’était épanoui aux Pays-Bas. Prêté au Vitesse Arnhem, il avait alors réalisé une saison pleine sous les ordres de Leonid Slutsky avec 12 buts et 12 passes décisives en 45 matches. Une saison référence pour celui qui est international en son pays (22 capes, 1 but). Actuellement prêté à la Real Sociedad, le milieu offensif norvégien s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de Liga à son poste.

Il semble encore un peu prendre la mesure de son potentiel. Contractuellement prêté un an, car la législation empêche toute durée supérieure, il est de base conclut que le natif de Drammen restera deux ans au Pays Basque. Néanmoins ses bonnes performances ont fait hésiter le Real Madrid à le rapatrier pour renforcer le milieu de terrain. La situation a toutefois évolué puisque d’après le média espagnol Deportes Cuatro, l’idée serait bien de laisser le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Merengues s’exprimer une saison de plus avec les Txuri-urdin.

La possibilité de découvrir la Coupe d’Europe

Un choix qui pourrait lui être bénéfique, surtout que le Real Madrid envisage de se renforcer dans l’entrejeu cet été. Le média basque Noticias de Gipuzkoa va même plus long et explique que c’est Martin Ødegaard lui même qui a affirmé son envie de rester une saison de plus avec la Real Sociedad. Soucieux de progresser à son rythme, le Norvégien souhaite garder sa feuille de route qui était de rester deux ans en prêt en Liga avant de tenter de se frayer une place dans l’équipe première du Real Madrid.

L’option d’un an supplémentaire dans le prêt à donc été activée comme prévu. Le Real Madrid ne déboursera pas les 4 millions d’euros provoquant le rapatriement de Martin Ødegaard. Ce dernier est d’ailleurs séduit par la possibilité de jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine avec la Real Sociedad. La Ligue des Champions ou l’Europa League sont pour le moment envisageables puisque le club de Martin Ødegaard est quatrième de Liga. Après avoir démarré sa carrière tambour battant, le Norvégien fait donc le choix de la patience. Reste désormais à savoir si ce sera le bon.