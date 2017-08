« Ils doivent payer la clause, jusqu’à la dernière peseta. Nous les clubs, nous devons être en contact pour pouvoir rivaliser de façon honnête. L’UEFA gère le Fair Play Financier et si un club ne le respecte pas, il sera sanctionné », expliquait Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, le week-end dernier. On a également appris ces derniers jours que le PSG souhaite négocier avec le club catalan pour faire baisser le prix de l’opération, où les charges sont immenses et pourraient porter le prix total à un montant environnant les 300 millions d’euros, alors que la clause du joueur n’est "que" de 222 millions. On évoquait ainsi la possibilité d’inclure des joueurs dans l’opération.

Ce soir, Marca dévoile de nouvelles informations sur celui qui pourrait être le transfert de l’été. L’intérêt du Barça pour Marco Verratti n’est pas nouveau, et les Blaugranas ont même fait le forcing pour essayer de récupérer l’Italien plus tôt cet été, se heurtant cependant au PSG, tout sauf vendeur. Si le Barça n’a aucune intention de négocier avec les Franciliens, il pourrait cependant revoir sa position si le PSG acceptait de revoir sa position concernant l’Italien. Autrement dit, la seule condition pour que les dirigeants barcelonais acceptent de négocier avec leurs homologues parisien est d’inclure Verratti dans l’opération.

Sinon, le PSG devra bien lever sa clause et faire face aux diverses charges liées, ce qui ne semble a priori pas un problème pour la direction. Il est d’ailleurs compliqué d’imaginer les dirigeants parisiens accepter de se séparer de Verratti, même si ça leur permettrait de débourser bien moins d’argent pour Neymar. Le joueur, malgré quelques signaux envoyés par son désormais ex-agent, ne donne d’ailleurs pas l’impression de vouloir quitter la capitale française. Affaire à suivre donc, mais comme l’indique beIN Sports, le joueur brésilien ne veut que rejoindre Paris, et les parties semblent donc condamnées à s’entendre...