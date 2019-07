Il est dit que rien ne sera simple dans le feuilleton Neymar. Bien sûr, son entourage diffuse son optimisme et espère un dénouement dans les deux ou trois prochaines semaines. Mais chaque jour qui passe démontre à quel point l’opération est compliquée. Et pas seulement parce que le FC Barcelone veut payer le moins cher possible et que le PSG veut récupérer le plus d’argent possible. Un autre écueil vient s’ajouter aux nombreux obstacles déjà présents, comme le révèle le journal espagnol El Mundo.

En effet, la Hacienda, l’administration fiscale espagnole, a décidé de saisir la somme versée par le FC Barcelone à Neymar lors de sa dernière prolongation de contrat avec le club catalan. Ou, pour être plus exact, la somme qu’il reste encore à payer. Car rappelons-le, un procès est toujours en cours entre le club catalan et le Brésilien, qui réclame à son ancien club, où il souhaite revenir (oui, c’est tordu), le versement du montant dû, à savoir 26 M€ (la totalité de la prime s’élevait à 40 M€). Or, Neymar aurait une dette auprès des impôts qui s’élève à 35 M€.

Neymar doit payer 35 M€ au fisc espagnol

La Hacienda a donc pris une mesure radicale en demandant la saisie de cette fameuse prime, qui n’est toujours pas payée ! Le fisc espagnol a ainsi prévenu qu’en cas de victoire du joueur lors de ce procès, l’argent serait automatiquement versé aux impôts. Cela complique donc le retour de Neymar à Barcelone pour plusieurs raisons. D’abord, selon El Mundo, dans l’optique d’un éventuel come-back, le Barça aurait déjà demandé au clan Neymar d’abandonner les poursuites pour le paiement de cette prime, ce qui a été refusé. On imagine mal le Brésilien renoncer à cette rentrée d’argent qui lui servirait à recouvrir une large partie de ses dettes. Une large partie mais pas la totalité.

Ensuite, dans le cas où la justice donne raison au Barça (qui estime que le départ du joueur au PSG constitue une rupture de l’accord entre les deux parties et donc annule la prime), Neymar devrait rembourser la somme due au fisc via son salaire. Et même avec les revenus pharaoniques qu’il touche, cela représente un énorme impact. Dans quelle mesure ce nouveau sac de nœuds va-t-il jouer sur le transfert du Brésilien cet été ? Réponse dans les prochains jours.

