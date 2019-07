Lundi matin, Neymar a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, cela n’était pas acquis. En effet, on suspectait le fait que l’Auriverde manque une nouvelle fois son rendez-vous avec son club, car il veut s’en aller. Leonardo, dans une longue interview, avait concédé le fait que le joueur voulait quitter la formation hexagonale et qu’il pouvait bien entendu partir si le champion de France 2019 y trouvait son compte financièrement.

Très rapidement, les regards vers le FC Barcelone se sont tournés. Un improbable retour commençait à faire son chemin dans l’esprit des dirigeants blaugranas, qui ont déjà enregistré l’arrivée d’Antoine Griezmann. Toutefois, financièrement, l’opération semble quand même bien compliquée. Le Paris SG ne compte pas perdre la face alors qu’il avait investi la modique somme de 222 millions d’euros (le prix de sa clause libératoire de l’époque) pour le recruter.

Bientôt l’épilogue ?

Alors, les Catalans essayent à peu près tout. Seulement des joueurs dans la balance ou encore des joueurs et quelques billets. Mais rien ne semble vraiment contenter le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi et surtout de nouveau piloter par Leonardo. Toutefois, selon Le Parisien, les proches du natif de Mogi das Cruzes, au Brésil, semblent confiants concernant une issue positive pour les trois parties et visiblement elle serait trouvée rapidement.

Toujours selon le quotidien régional, ce transfert pourrait se trouver un dénouement heureux entre les deux semaines et les trois semaines qui arrivent. C’est en tout cas ce qu’espère la garde rapprochée de Neymar. Alors, énième coup de bluff du clan Neymar pour provoquer une réaction à Paris et à Barcelone, ou réel optimisme ? On ne devrait plus tarder à savoir d’autant que le championnat de France reprendra ses droits le vendredi 9 août.

