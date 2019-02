Coup de tonnerre sur le Rocher. Vadim Vasilyev, éternel bras droit de Dmitry Rybolovlev, est démis de ses fonctions de vice-président de l’AS Monaco par son propriétaire. La conséquence finale, et inattendue, d’une terrible saison, qui a vu le club de la Principauté limoger Leonardo Jardim, embaucher Thierry Henry pour le virer 3 mois plus tard et rappeler en urgence l’entraîneur portugais. Les dessous de toutes ces décisions n’étaient pas véritablement connues. Elles le sont désormais suite au communiqué cinglant de Dmitry Rybolovlev, qui a officialisé le départ de Vasilyev en égrenant les raisons de ce choix.

« Pendant les six années au cours desquelles Vadim Vasilyev a travaillé à l’AS Monaco nous avons parcouru, ensemble, un long chemin. Nous avons connu de nombreux succès : notre équipe est montée sur le podium de la Ligue 1 cinq fois, pour la première fois depuis 17 ans le Club a remporté le championnat de France, et a accédé aux demi-finales de la Ligue des Champions. Cependant, des erreurs importantes ont été commises l’année dernière, ce qui nous a menés aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans. »

Rybolovlev s’est occupé personnellement du retour de Jardim

« Récemment, je me suis investi activement pour gérer et régler les problèmes du Club. J’ai pris un nombre de décisions qui ont été difficiles, mais nécessaires, à mon avis. J’ai notamment tenu personnellement à appeler Leonardo Jardim et à lui présenter des excuses pour l’erreur commise au mois d’octobre. Je lui ai ainsi demandé de revenir au Club pour diriger l’équipe et j’ai validé toutes ses propositions sur les arrivées de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal. C’est le temps des changements. Et ces changements ne touchent pas que l’effectif, mais également les dirigeants. J’ai ainsi pris une décision qui est très dure pour moi. Celle de libérer Vadim Vasilyev de ses fonctions de vice-président et directeur général du Club. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour notre Club et lui souhaite tout le meilleur pour la suite. »

« J’ai l’intention de présenter un nouveau candidat au poste de vice-président et directeur général du Club au conseil d’administration de l’AS Monaco le 22 février prochain. Ce n’est pas la première fois que l’AS Monaco traverse une période de crise. Il y a sept ans, nous avons déjà relevé le club de la situation très délicate dans laquelle il se trouvait. Nous allons essayer de tendre à nouveau vers une telle réussite. Ce sera bien sûr difficile, mais je tiens à faire mon maximum pour cela et je suis convaincu que ces changements nous permettront d’atteindre nos objectifs ! », peut-on ainsi lire. Vadim Vasilyev en prend donc pour son grade dans le communiqué du patron monégasque !