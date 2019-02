Cette saison 2018-2019 restera certainement dans les annales du côté de l’AS Monaco. Après un exercice précédent plutôt séduisant, le club de la Principauté a sombré sur le plan sportif, avec actuellement une place dans la zone rouge de Ligue 1, et une élimination dès la phase de poules de Ligue des Champions avant les fêtes de fin d’année. Et en coulisses, ça n’est pas non plus tout rose, à commencer par le poste d’entraîneur. À la tête de l’ASM en début de saison, Leonardo Jardim a été remercié début octobre, Thierry Henry prenant ensuite sa place.

Finalement, la direction asémiste est revenue sur sa première décision. Suite aux mauvais résultats sportifs, l’AS Monaco s’est séparé du champion du Monde 98 pour reprendre le technicien portugais, désormais en poste depuis le 27 janvier dernier. Et alors que le club du Rocher commençait à retrouver quelques couleurs sur le terrain, avec enfin une victoire à domicile en championnat face à Toulouse (2-1) et un match nul à Montpellier ce week-end (2-2), de nouvelles perturbations devraient arriver.

Dmitri Rybolovlev se sépare de Vadim Vasilyev

Les pensionnaires du stade Louis II ont officialisé en fin d’après-midi le départ de Vadim Vasilyev vice-président de la formation asémiste, suite à la décision du propriétaire de l’écurie princière, Dmitri Rybolovlev. L’homme d’affaires russe est victime des mauvais résultats sportifs de l’ASM, mais également des pertes financières subies par le club dernièrement. Sur le devant de la scène, Vasilyev, qui avait été mis en cause par Mediapart dans le cadre des Football Leaks, n’avait en tout cas jamais caché certaines erreurs commises, notamment dans les dossiers de l’entraîneur ou encore du mercato.

« Ça ne remet pas en cause le projet de Monaco. Oui, certaines erreurs ont été commises, je les assume », avait notamment déclaré Vadim Vasilyev en décembre au sujet du mercato asémiste. Et concernant les départs et arrivées de Leonardo Jardim et Thierry Henry, il avait pris ses responsabilités : « notre club traverse aujourd’hui une période très compliquée. Aujourd’hui, je suis prêt à déclarer que j’en porte la pleine responsabilité. » Malgré sa franchise, le vice-président de l’ASM paye donc la saison difficile du club. Un épisode de plus donc dans la série monégasque saison 2018-2019. Louis Ducruet, neveu du Prince Albert II, récemment intronisé comme le bras droit de Vasilyev, devrait prendre encore un peu plus de poids dans l’organigramme de l’ASM.